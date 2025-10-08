כריסטיאנו רונאלדו הפך לכדורגלן המיליארדר הראשון בהיסטוריה לאחר שחתם על חוזה חדש מרשים בסעודיה, כך דווח היום (רביעי) בסוכנות הידיעות "בלומברג".

לאחר שעזב את מנצ'סטר יונייטד, רונאלדו חתם על חוזה היסטורי בשווי 173 מיליון פאונד לשנה עם אל-נאסר. אך לאחר מכן הוא קיבל חוזה אפילו משתלם יותר לאחר שהסכים לתנאים חדשים בסעודיה. הכוכב בן ה-40 צפוי כעת להרוויח כ-492 מיליון פאונד בשנתיים הקרובות - סכום שהביא אותו לעבור את רף המיליארד פאונד. לפי בלומברג, הונו של רונאלדו מוערך כעת ב-1.4 מיליארד דולר, מה שהופך אותו לכדורגלן הראשון אי פעם שמגיע להישג זה.

יש שביקרו את המוטיבציה של רונאלדו לעבור לסעודיה, כאשר נטען שהיא מונעת אך ורק מכסף. אך החלוץ הפורטוגלי תמך באופן קבוע בליגה, וטען שיש לה פוטנציאל לעלות על חלק מהליגות הטובות באירופה. לאחר חתימת החוזה החדש, הוא אמר: "כמובן שאנחנו (הליגה הסעודית) עדיין משתפרים אבל אני מאמין שברגע הזה אנחנו כבר בחמש הליגות הטובות ביותר בעולם. אני עדיין מאמין שנמשיך להשתפר, ויש לנו זמן והראינו בשנתיים האחרונות שהליגה עולה כל הזמן".

הוא הוסיף: "אני שמח כי אני יודע שהליגה מאוד תחרותית. רק האנשים שמעולם לא שיחקו בסעודיה, הם לא מבינים כלום בכדורגל, אומרים שהליגה הזו לא בחמש הטובות בעולם".