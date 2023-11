ר"מ אירלנד על החטופה ששוחררה: "הלכה לאיבוד ונמצאה"

ראש ממשלת אירלנד ליאו ורדקר פרסם הלילה (ראשון) פוסט ב-X, בתגובה לשחרור הילדה החטופה אמילי בת ה-9, בו טען כי היא "הלכה לאיבוד ונמצאה". בפוסט שפרסם, כתב כך: "זהו יום של שמחה והקלה עצומה עבור אמילי הנד ומשפחתה. ילדה תמימה שהלכה לאיבוד ועכשיו נמצאה וחזרה ואנו נושמים לרווחה. תפילותינו נענו". לאחר זמן מה, ורדקר גם חסם את האפשרות להשאיר תגובות לפוסט.

This is a day of enormous joy and relief for Emily Hand and her family. An innocent child who was lost has now been found and returned, and we breathe a massive sigh of relief. Our prayers have been answered.