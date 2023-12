מכונית פרטית התנגשה הלילה (שני) באחד מכלי הרכב החונים שאבטחו את שיירתו של נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן, בעת שביקר במטה הבחירות שלו בעיר ווילמינגטון שבדלוואר. איש לא נפגע בתקרית, ולפי שעה אין חשד כי מדובר בהתנגשות מכוונת.

> הווטסאפ של כאן חדשות - עקבו אחר הערוץ הרשמי

An SUV in President Biden's motorcade was hit by a vehicle as he was leaving his campaign headquarters in Delaware tonight.



Secret service agents surrounded the car with guns drawn as Biden was ushered into his vehicle.



You can hear the crash about 9 seconds in... pic.twitter.com/WOd3PF48xI