כלי תקשורת באיראן דיווחו היום (רביעי) על כ-211 הרוגים וכ-143 פצועים בשני פיצוצים שאירעו בעיר כרמאן, בסמוך למקום קבורתו של מפקד כוח קודס לשעבר קאסם סולימאני. זאת, בזמן שבמקום נערכו צעדות לזכרו ביום השנה הרביעי למותו. גורמים רשמיים באיראן מסרו לתקשורת הממלכתית במדינה: "הפיצוצים ליד קבר סולימאני הם תוצאה של מתקפת טרור". עוד דווח בתקשורת האיראנית כי מדובר בפיצוץ של שני מטעני חבלה בהפרש של כמה דקות.

ברשת בלומברג דווח כי בארצות הברית מעריכים שדאעש או קבוצה הקשורה לארגון היו אחראיים לפיצוצים. על פי הדיווח, ארצות הברית ממתינה למידע נוסף, אך גורמים רשמיים מאמינים שלא סביר שישראל עומדת מאחורי הפיצוצים. על פי דיווחים, סגן נשיא איראן אמר כי "דמם הטהור של החפים מפשע שנהרגו היום נשפך על ידי סוכני היישות הציונית ותומכיה". נשיא איראן ראיסי אמר כי "הנקמה נגד העומדים מאחורי מתקפת הטרור בכרמאן היא בלתי נמנעת". בציוצים בשמו של המנהיג העליון של איראן ח'מנאי נכתב כי "התגובה לפיצוצים בכרמאן תהיה קשה", וכי "חיילי דרכו של סולמאני לא יסבלו את הפשע שנגרם נגדם".

הערב אמר דובר משרד החוץ האמריקני מילר כי "ארצות הברית לא הייתה מעורבת באירוע בשום דרך, ואין לנו סיבה להאמין שישראל מעורבת בו". על המתיחות בגבול הצפון אמר: "אנו מוסיפים להאמין שאין זה אינטרס של חיזבאללה או של ישראל להסלים את העימות".

משפחתו של סולימאני גינתה הערב את מה שכינו "מתקפת הטרור". בתו של סולימאני אמרה כי היא מקווה שמבצעי הפשע יזוהו וייענשו על מעשיהם, ובנו תועד אומר ש"הפיגוע מראה כי יש פחד אפילו מפני הצליינים שפוקדים את הקבר".

בתוך כך, ח'מנאי נשא היום דברים והתייחס למלחמה ברצועת עזה. המנהיג העליון אמר כי "עזה מהווה את הגבול והלב הפועם של העולם מוסלמי, ואנשי עזה ניצבים מול כלל העולם השחצני". עוד אמר כי הוא התייחס לכך שהנשיא ביידן הגדיר את עצמו כציוני וטען: "בביידן קיים אותו אתו הרשע שקיים אצל הציונים".

כמו כן, דובר משמרות המהפכה, ראמזן שריף, אמר בשבוע שעבר כי המתקפה האכזרית שביצע חמאס ב-7 באוקטובר הייתה "אחת הנקמות על רצח הגנרל קאסם סולימאני בידי ארצות הברית וישראל". לאחר מכן טען שריף כי לא לכך התכוון. "הצהרותיי בנוגע למניעים שהובילו למתקפת ה-7 באוקטובר הובנו לא נכון".

