טראמפ ניצח בפריימריז בניו המפשייר; היילי: "רק התחלנו"

המועמד הרפובליקני ונשיא ארצות הברית לשעבר דונלד טראמפ גבר הלילה (רביעי) על חברתו למפלגה והשגרירה לשעבר ניקי היילי בפריימריז הרפובליקני בניו המפשייר, כשגרף 54% מהקולות.

היילי, שהפסידה בקרב לטראמפ גם בפריימריז באיווה, מיהרה להגיב ואמרה כי המרוץ רחוק מסיום, ושזוהי רק ההתחלה. טראמפ השיב ליריבתו כי בעוד היא ממהרת לשאת נאום כאילו ניצחה - היא "למעשה הפסידה".

I’ve got bad news for the political establishment: I’m not going anywhere…except to my sweet South Carolina. We’re not going to let them coronate Donald Trump when 48 states haven’t voted. #BringIt pic.twitter.com/lNfVjjL0E9