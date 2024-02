הרוג ותשעה פצועים בירי במיזורי בחגיגות מצעד הניצחון בסופרבול | תיעוד

אדם אחד נהרג ולפחות תשעה נפצעו באירוע ירי שהתרחש היום (רביעי) בעיר קנזס סיטי שבמיזורי ארצות הברית. הירי התבצע בזמן חגיגות הניצחון על זכיית קבוצת הפוטבול המקומית קנזס סיטי צ'יפס בסופרבול. על פי הדיווחים בארצות הברית, ישנם שלושה עצורים בידי המשטרה.

תיעוד רגעי הירי

