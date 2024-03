הנסיכה מוויילס קייט מידלטון הודיעה הערב (שישי) כי אובחנה עם סרטן. בסרטון שפרסמה הערב, אמרה הנסיכה בת ה-42 כי היא עוברת טיפולי כימותרפיה.

A message from Catherine, The Princess of Wales pic.twitter.com/5LQT1qGarK