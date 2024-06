בעולם מגיבים לחילוץ החטופים: "בראבו, צה"ל"

בעולם מגיבים היום (שבת) למבצע החילוץ של צה"ל וכוחות הביטחון שבמסגרתו שוחררו משבי חמאס ארבעה חטופים - נועה ארגמני, שלומי זיו, אלמוג מאיר ג'אן ואנדרי קוזלוב. נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן אמר לאחר מבצע החילוץ: "לא נפסיק לפעול עד שיוחזרו כל החטופים, ותושג הפסקת אש".

שגריר האיחוד האירופי בישראל, דימיטר צנצ'ב, צייץ ברשת X: "מתרגש מאוד מהחדשות על חילוץ ארבעה בני ערובה ישראלים משבי חמאס בעזה. נועה, אלמוג, אנדרי, שלומי - ברוכים השבים הביתה. אנחנו ממשיכים לקרוא לשחרור מיידי וללא תנאי של כל בני הערובה".

Deeply moved by the news about the rescue of four Israeli hostages from Hamas captivity in Gaza. Noa, Almog, Andrey, Shomi - welcome back home! We continue to call for the immediate and unconditional release of all hostages. #BringThemHomeNow pic.twitter.com/ANa95NgurA