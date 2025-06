אילון מאסק יצא נגד מדיניות המכסים של טראמפ וקרא להדיחו

המיליארדר אילון מאסק צייץ הערב (חמישי) ברשת החברתית X שבבעלותו כי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מופיע במסמכים הנוגעים לעבריין המין ג'פרי אפשטיין וכי זו הסיבה שהם אינם מפורסמים לציבור. "זמן להטיל את הפצצה הגדולה", כתב מאסק כהקדמה לציוץ.

Time to drop the really big bomb:@realDonaldTrump is in the Epstein files. That is the real reason they have not been made public.



Have a nice day, DJT!