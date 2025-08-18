"רוצח תינוקות": ישראלי גורש ממספרה באוסטרליה, הקהילה היהודית הפגינה

הישראלי, שמתגורר באוסטרליה כשש שנים, סיפר בתוכנית "השעה הבינלאומית" על האירוע: "היא שאלה אותי אם שירתתי בצבא, אמרתי לה שכן, ואז אמרה לי לצאת". עוד אמר: "האוסטרלים די אוהבים אותנו, ההפגנות הגדולות פה זה או שמאל קיצוני או מהגרים מוסלמים"

ישראלי שגר במלבורן שבאוסטרליה גורש ממספרה לאחר שבעלת המקום הבינה שהוא ישראלי ששירת בצה"ל בעברו. בנוסף אף קראה לו "רוצח תינוקות". כך סיפר היום (ראשון) הישראלי בתוכנית "השעה הבינלאומית" בכאן רשת ב. בתגובה, הקהילה היהודית במדינת ויקטוריה ארגנה הפגנה מול המספרה.

"היא שאלה אם שירתתי בצבא, אמרתי לה שכן, והיא אמרה לי לצאת. משם זה התפתח", אמר. "אני גר שש שנים באוסטרליה. ראיתי פה אנטישמיות כמה פעמים, זה לא מאוד הפתיע אותי. יש פה הרבה שנאת ישראלים ויהודים", סיפר הישראלי.

"מהאוסטרלים שיצא לי להכיר, זה נראה שהם די אוהבים אותנו. ההפגנות הגדולות שרואים פה זה או שמאל קיצוני או מהגרים מוסלמים", אמר. לטענתו, "האוסטרלים הנורמטיביים מאוד תומכים בנו לרוב. מהגרים באים עם דגלים של מדינות אחרות, באוסטרליה לא אוהבים את זה".

כשנשאל על החיים באוסטרליה על רקע המצב המדיני הרגיש של ישראל מול המדינה, אמר: "זה משפיע. עכשיו הייתי צריך לעדכן את הוויזה שלי ושאלו אותי אם השתתפתי בג'נוסייד או ביצעתי פשעי מלחמה". הוא הוסיף: "למשך תקופה ארגנתי פה הפגנות למען ישראל. לשמאל הקיצוני פה אין הרבה היגיון, הם לא אוהבים אותנו. עצם זה שאנחנו קיימים פה - זו שנאה די אגרסיבית".

הוויזה של רוטמן לאוסטרליה בוטלה - בישראל תקפו

היחסים בין ישראל לאוסטרליה ספגו מהלומה נוספת כשהבוקר נודע כי הוויזה של חבר הכנסת שמחה רוטמן למדינה בוטלה, יום לפני שתכנן להגיע אליה.

בריאיון לכאן רשת ב מוקדם יותר רוטמן הסביר: "קיבלתי הודעה לפני שלוש שעות שהודיעו לי שאיני יכול להיכנס לאוסטרליה. הוזמנתי על ידי הקהילה היהודית, ביקשו שאחזק אותם נוכח אירועים אנטישמים ואנטי ישראליים. בגלל התבטאויות שלי על כך שמדינה פלסטינית מסוכנת למדינת ישראל או שישראל צריכה להשמיד את החמאס, בוטלה הוויזה שלי".

רוטמן הוסיף: "ממשלת אוסטרליה נכנעה לטרור. מה שלמדה ממשלת ישראל, לא להיכנע לטרור, ממשלת אוסטרליה לא למדה עדיין. מדובר פה על עמדה של ממשלת אוסטרליה".

בתגובה לאירוע החליט שר החוץ גדעון סער לשלול את אשרות השהייה של נציגי אוסטרליה לרשות הפלסטינית. הודעה בעניין נמסרה לשגריר אוסטרליה בישראל. בנוסף, הנחה שר החוץ את שגרירות ישראל בקנברה לבחון היטב כל בקשת אשרה רשמית אוסטרלית לכניסה לישראל.

על פי הודעת משרד החוץ ההחלטה נתקבלה "בעקבות החלטות אוסטרליה להכיר ב'מדינה פלסטינית' וכן על רקע אי מתן אשרות כניסה לאוסטרליה ללא כל הצדקה לשורה של אישים ישראלים ובהם שרת המשפטים לשעבר אילת שקד ויו״ר ועדת חוקה, חוק ומשפט של הכנסת ח״כ שמחה רוטמן".