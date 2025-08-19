דיווח: משפחה יהודית הותקפה באוסטריה – "רוצחי ילדים"

נהג אובר סרב להסיע משפחה יהודית לאחר ששמע שחלק מהנוסעים הגיעו מישראל. הוא אילץ את הנוסעים לרדת מהרכב ותקף פיזית את אבי המשפחה. תלונה הוגשה במשטרה

משפחה יהודית הותקפה פיזית ומילולית בידי נהג אובר באוסטריה. כך דווח אמש (שני) בתקשורת המקומית.

על פי הדיווח, התקרית האנטישמית התרחשה אתמול (שני) בעיר הבירה וינה, כאשר זוג הורים, שני ילדים בגילאי 10 ו-13 וקרובת משפחה נוספת בת 75 הזמינו שירות אובר על מנת להגיע לחגיגת יום הולדת.

בתקשורת האוסטרית דווח כי כשנהג האובר שמע שחלק מהנוסעים הגיעו מישראל הוא החל לצעוק "רוצחים" ו"רוצחי ילדים". לאחר מכן אמר כי הוא "אינו מעוניין להסיע רוצחי ילדים" ואילץ את בני המשפחה לצאת מהרכב. בשלב זה הוא אף הכה את אב המשפחה.

המשפחה פנתה לקהילה היהודית של וינה (IKG) ובעזרתה הוגשה תלונה במשטרה המקומית.

נשיא ה-IKG, אוסקר גרמן; גינה בחריפות את התקיפה. לדבריו, אין מדובר באירוע מבודד. לדבריו יהודים באוסטריה סופגים עלבונות והדבר "זוכה פעמים רבות ללגיטימציה".