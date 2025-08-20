דיווח: מנהיג דאעש נעצר במבצע אמריקני חשאי בסוריה

דיווח: מנהיג דאעש נעצר במבצע אמריקני חשאי בסוריה
על פי הדיווח אבו חפס אל-קורשי נעצר במערב סוריה, סמוך לגבול הטורקי. הוא משמש כראש דאעש בשנתיים האחרונות. עם אל-קורשי שהתה קבוצה של נשים צרפתיות
מחבר שמעון מיג'אן
  • שמעון מיג'אן
Getting your Trinity Audio player ready...
אבו חפס אל-קורשי
אבו חפס אל-קורשי צילום: מסך

מנהיג דאעש אבו חפס אל-קורשי נעצר הלילה (רביעי) על ידי כוחות קואליציה בינלאומית בהובלת ארצות הברית. כך דיווחו מקורות בסוריה.

על פי הדיווח אל-קורשי, המשמש כמנהיג דאעש מאז אוגוסט 2023, נעצר בכפר במחוז אידליב בצפון מערב סוריה. מדובר באזור הנמצא בקרבת הגבול הטורקי.

הפעולה האמריקנית בוצעה בתיאום ושיתוף פעולה עם מנגנוני הפנים של השלטון הסורי החדש.

בחלק מהדיווחים נטען כי יחד עם אל-קורשי שהתה קבוצה של נשים צרפתיות. אחד מפקידיו של אל קורשי הוא לקלוט לוחמים זרים לשורות ארגון הטרור ולהקל על התנועה שלהם ברחבי סוריה.

אם ארצות הברית הצליחה לעצור את אל-קורשי, הרי שמדובר בהישג משמעותי של האמריקנים.

עוד בנושא

כנסיית מר אליאס אחרי הפיגוע

פיגוע קטלני בכנסייה בדמשק: 30 הרוגים, המחבל - פעיל דאעש

מנהיג דאעש שחוסל והבית בסוריה

ישראל עודכנה לפני חיסול מנהיג דעאש בסוריה

תגיות |
בחירת העורכת
  • סוריה
    תיעוד בלעדי מסוריה: ניצולי הטבח מדברים לראשונה
  • דרופשיפינג
    אבא שלי אמר לי שדרופשיפינג זאת רמאות. הוא צודק?
  • דליה רביקוביץ' ועידו קליר
    בנה של דליה רביקוביץ': "רק אחרי מותה הבנתי אותה"
  • מתיו פרי
    התפתחות בפרשת מותו של מתיו פרי
  • הבלתי מאוזנים
    איך שורדים את החופש הגדול כהורים?

אולי יעניין אותך