קריאה למצוד: התיעוד המטריד שסימן ישראלים בהולנד לפני התקיפה

ישראלים הותקפו אמש בפארק נופש בהולנד ונזקקו לטיפול רפואי. במשרד החוץ דרשו מהרשויות בהולנד: "הביאו את הפושעים לדין". לפני התקיפה, פרסמו פרו-פלסטינים סרטון עם תיעודים של תיירים ישראלים ברחבי המדינה, בהם משפחות עם ילדים, ועליו הכיתוב: "ניתן לציונים להסתובב ברחוב עם הילדים שלנו? נשלח מסר - הם לא רצויים"
מתוך תיעוד הישראלים בהולנד
מטיילים ישראלים ששהו בפארק הנופש סנטר פארקס דה קמפרבנן בהולנד הותקפו אתמול ונזקקו לקבלת טיפול רפואי בבית חולים מקומי. בעוד שהמשטרה ההולנדית חוקרת את המקרה, הגיע לידי "כאן חדשות" תיעוד שהפיצו פרו-פלסטינים קודם לאירוע התקיפה, בו סומנו מטיילים ישראלים באזור הפארק תוך קריאה לאתרם.

הסרטון המדובר תיעד משפחות ישראליות בפארק הבונגלו סנטר בפלוולנד (Flevoland), וכלל גם תיעוד של ילדים קטנים שצולמו בסתר. הוא פורסם באינסטגרם, עם התיאור הנלווה: "ציונים נוסעים ללא ויזה לאיחוד האירופי בעוד ילדים מתים בעזה", וכן פורסם גם בחשבונות המדיה החברתית של סניף אמסטרדם של קבוצת הפעילים "סטודנטים למען צדק בפלסטין".

בכיתוב על גבי הסרטון הייתה קריאה לגרש את הישראלים. "שימו לב שאנחנו רואים אותם", נכתב באנגלית. עוד נכתב: "ניתן לציונים להסתובב ברחוב עם הילדים שלנו? נשלח מסר ברור - הם לא רצויים על אדמת הולנד". כמו כן, הגולשים התבקשו לשלוח לקבוצה סרטונים נוספים של ישראלים הנופשים במדינה.

המרכז ההולנדי למידע ותיעוד על ישראל (CIDI) גינה את האירוע והגיש תלונה בגין הסתה לשנאה ואלימות נגד ישראלים, ואולם שלושה ימים אחר כך אירעה תקיפת הישראלים בפארק ההולנדי.

בעקבות התקיפה קרא משרד החוץ הישראלי לממשלת הולנד "לאתר את הפושעים, להביאם לדין, ולהתעשת ולפעול בנחישות כדי למנוע פיגועים נגד ישראלים בשטחה".

בהתייחסות משרד החוץ נכתב: "אזרחים ישראלים הותקפו באופן אלים בפארק הנופש ההולנדי 'Center Parcs de Kempervennen'. זאת, לאחר שמקומיים הבחינו כי מדובר בישראלים. עוד נמסר כי שניים התפנו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים. המקרה נמצא תחת חקירה של המשטרה ההולנדית ובטיפול של השגרירות הישראלית בהאג".

באירוע אחר באירופה, מנהל פארק שעשועים בדרום מחוז הפירנאים המזרחיים בצרפת סירב לקבל קבוצה של 150 ילדים ובני-נוער ישראלים שהגיעו לנפוש במקום. המנהל נעצר ונמצא תחת חקירה בגין אפליה על רקע דתי.

