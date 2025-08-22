השלטונות בקולומביה טוענים כי 12 שוטרים נהרגו בתקיפה שביצע אחד מקרטלי הסמים הגדולים במדינה, שכוונה לעבר מסוק משטרתי שחג מעל מטעי הקוקה באזור אנטיקואה. בעיר קאלי דווח על מכונית תופת שהתפוצצה ליד בית ספר צבאי לתעופה

הרשויות בקולומביה הכריזו אמש (חמישי) כי לפחות 17 בני אדם נהרגו בתקיפה נגד מסוק משטרתי באזור אנטיקואה וכן מפיצוץ מכונית תופת בדרום-מערב המדינה. נשיא קולומביה, גוסטבו פטרו ייחס את שתי התקיפות לפלגים סוררים של הארגון המזויין המרקסיסטי FARC שנסגר.

בתקיפת המסוק נהרגו לפחות 12 שוטרים. לדברי הרשויות, המסוק שינע אנשים באזור אנטיקואה בצפון קולומביה, לטובת קטיף של גידול עלי קוקה, חומר הגלם ממנו מופק הקוקאין. מושל אנטיקואה אנדרס חוליאן מסר כי כטב"ם תקף את המסוק שעה שטס מעל גידולי עלי הקוקה. שר הביטחון הקולומביאני פדרו סאנצ'ז אמר כי מידע ראשוני מאותת כי התקיפה גרמה לאש על סיפון המסוק. על פי הרשויות, שבעה שוטרים נוספים נפצעו באירוע.

באירוע אחר בעיר קאלי שבדרום-מערב קולומביה דיווחו הרשויות כי רכב עמוס בחומרי נפץ התפוצץ בקרבת בית ספר צבאי לתעופה. על פי הדיווחים באירוע נהרגו חמישה בני אדם ונפצעו יותר מ-30. בחיל האוויר הקולומביאני לא סיפקו פרטים נוספים אודות הפיצוץ.

הנשיא פטרו האשים את קלאן המפרץ, קרטל הסמים הפעיל הגדול ביותר בקולומביה, באחריות על אירוע תקיפת המסוק. לדבריו, כלי הטיס היה יעד למטרה כתגמול על פשיטה שהחרימה קוקאין שלכאורה היה שייך לקרטל. הנשיא אמר כי חבר לכאורה בקרטל נעצר באזור הפיצוץ.

פלגים סוררים של FARC, שדחו את הסכם השלום עם הממשלה ב-2016, וחברי קלאן המפרץ פועלים שניהם באנטיקואה. גידול עלי קוקה נמצא בעלייה בקולומביה. אזורי הגידול הגיעו לשיא של 253 אלף הקטאר (כ-2,500 ק"מ רבוע) בשנת 2023, כך לפי הדוח העדכני ביותר מלשכת האו"ם לסמים ולפשע.

מוקדם יותר החודש דיווח ה"ניו יורק טיימס" כי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הורה בחשאי למשרד הביטחון האמריקני להשתמש בכוחות חמושים נגד קרטלי סמים באמריקה הלטינית.לפי הדיווח, טראמפ חתם על צו המאפשר פעילות צבאית ישירה בים ועל אדמה זרה נגד קרטלים מסוימים, שסווגו בידי ממשלו כארגוני טרור.