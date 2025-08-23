בדרך להסלמה? קוריאה הדרומית ביצעה ירי אזהרה לעבר חיילים מהצפון

בדרך להסלמה? קוריאה הדרומית ביצעה ירי אזהרה לעבר חיילים מהצפון
בסיאול אישרו כי ביצעו מוקדם יותר השבוע ירי לעבר כוחות של קוריאה הצפונית שחצו את האזור המפורז בין שתי המדינות. בפיונגיאנג תקפו: "יביא את המצב לחוסר שליטה"
מחבר דב גיל-הר
אימון חיילים מקוריאה הצפונית
אימון חיילים מקוריאה הצפונית צילום: רויטרס

בקוריאה הדרומית אישרו כי ביצעו ירי אזהרה מוקדם יותר השבוע לעבר חיילים מקוריאה הצפונית, לאחר שאלה חצו את האזור המפורז בין שתי המדינות. כך דווח היום (שבת) ב-BBC. 

כלי התקשורת הממלכתיים של בקוריאה הצפונית כינו את היריות "פרובוקציה מכוונת", ופיונגיאנג האשימה את סיאול כי היא עשויה לגרום להתדרדרות "בלתי נשלטת". 

התקרית פורסמה באופן רשמי לאחר שנשיא דרום קוריאה החדש לי ג'ה-מיונג עזב את סיאול מוקדם יותר היום למטרת ביקור בטוקיו ובוושינגטון.

בפיונגיאנג העלו את רף הכוננות בשבועות האחרונים, לאחר שבסביבת המנהיג העליון קים ג'ונג-און דחו את מאמצי הפיוס של ממשלתו של ג'ה-מיונג. התקרית התרחשה ברקע עבודה מתמשכות של הצפון החל מהשנה שעבר במטרה לאטום לחלוטין את הגבול עם שכנתה. 

סגן גנרל קו ג'ונג צ'ול בצבא קוריאה הצפונית אמר כי בסיאול השתמשו במקלע כדי לבצע יותר מ-10 יריות אזהרה לעבר חייליו. "זהו תקדים חמור מאוד שיביא באופן בלתי נמנע את המצב באזור הגבול הדרומי, שבו מספר עצום של כוחות, לחוסר שליטה", דיווחו כלי התקשורת במדינה.

השטח המפורז אותו חצו החיילים מפריד בין הצפון לדרום, כאשר חדירות שמתרחשות מגבירות את המתיחות בין שתי המדינות. 

