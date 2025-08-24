דיווח: איראן ביקשה מבלארוס סיוע בשיקום מערכות ההגנה האווירית שלה

לפי סוכנות הביון האוקראינית, נשיא איראן ביקש מנשיא בלארוס לסייע בשיקום מערכות ההגנה האוויריות שנפגעו במלחמה עם ישראל, מכיוון שעל בלארוס מוטלות פחות סנקציות מאשר על רוסיה

איראן ביקשה סיוע מבלארוס, בעלת הברית של רוסיה, בשיקום מערכות ההגנה האווירית והלחימה האלקטרונית שלה, שנפגעו במהלך מלחמת 12 הימים - כך דיווחה ביום שישי האחרון סוכנות הביון האוקראינית.

נשיא בלארוס, אלכסנדר לוקשנקו, נפגש עם עמיתו האיראני מסעוד פזשכיאן ב-20 לאוגוסט. על אף שבאופן רשמי השיחה עסקה בסחר, פרויקטים מסחריים ושיתוף פעולה בתחומים נוספים בין המדינות, לפי הדיווח האוקראיני, בדלתיים סגורות פזשכיאן ביקש סיוע מהמדינה בשחזור המערכות שנפגעו במהלך המלחמה עם ישראל. זאת, מכיוון שעל בלארוס מוטלות סנקציות והגבלות מצומצמות יותר מאשר על רוסיה בכל הנוגע לסחר בנשק.

בתחילת החודש אישר המטה לביטחון לאומי באיראן הקמת מועצת הגנה לאומית. "הגוף הביטחוני החדש יבחן תוכניות הגנה ויחזק את יכולות הכוחות המזויינים של איראן בצורה מרוכזת", כך נמסר מפקידות המל"ל האיראני. בראש מועצת ההגנה יעמוד נשיא איראן, מסעוד פזשכיאן ובה יהיו חברים ראשי שלושת רשויות השלטון, מפקדי צבא בכירים, ושרים רלוונטיים. ביום ראשון, הזהיר מפקד צבא איראן, אמיר חתאמי, כי האיומים מצד ישראל נמשכים ואין להמעיט בהם.