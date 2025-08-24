קנדה תשקיע שני מיליארד דולר בהגנה על אוקראינה

ראש ממשלת קנדה מארק קרני הכריז כי הסיוע יכלול בין היתר כטב"מים וכלי רכב חמושים, וכי הוא אינו שולל נוכחות של חיילים קנדים באוקראינה - אם תושג הפסקת אש

ראש ממשלת קנדה מארק קרני, הכריז היום (ראשון) כי ארצו תשקיע שני מיליארד דולר בהגנה על אוקראינה, במסגרת מלחמתה מול רוסיה. קרני הוסיף כי אינו שולל נוכחות של חיילים קנדים באוקראינה - במידה ותושג הפסקת אש.

קרני אמר את הדברים במסיבת עיתונאים משותפת עם נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי. על פי קרני, 800 מיליון דולר מתוך הסכום הכולל יושקעו בחימושים, ביניהם כטב"מים וכלי רכב משוריינים. בנוסף, 200 מיליון דולר ישמשו לייצור משותף של כטב"מים ולמימון סיוע הומניטרי.

בתוך כך, שר החוץ של רוסיה, סרגיי לברוב, אמר היום לרשת NBC האמריקנית כי האפשרות לפגישה בין נשיא רוסיה פוטין ונשיא אוקראינה זלנסקי הועלתה לראשונה לאחר ביקור המנהיגים האירופאים בבית הלבן. על פי לברוב, רוסיה הבהירה שהיא מוכנה להתקדם במשא ומתן עם אוקראינה, ולקיים פגישות עם המדינה היריבה בדרגים גבוהים יותר, "כדי להתגבר על המכשולים לעסקה".

עיתון הוול סטריט ג'ורנל דיווח לפנות בוקר כי ארצות הברית אסרה על אוקראינה להשתמש בטילים ארוכי טווח מתוצרת אמריקנית. על פי הפרסום, מדובר באיסור שקיים כמה חודשים, החל על טילי ATACMS שמשמשים לתקיפות בעומק שטח רוסיה.

"נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הבהיר היטב כי יש לסיים את המלחמה באוקראינה", אמרה דוברת הבית הלבן, קרוליין לוויט, לעיתון. "שר ההגנה פיט הגסת' עובד בשיתוף פעולה עם הנשיא טראמפ", ציינה.

זלנסקי התייחס לנושא במסיבת העיתונאים: "אוקראינה השתמשה לאחרונה בנשקים שלה כדי לפגוע ברוסיה ולא מתייעצת על הנושא עם וושינגטון".