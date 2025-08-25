שגריר ארצות הברית בפריז צ'ארלס קושנר שיגר מכתב פומבי לנשיא צרפת מקרון בו טען שהרשויות בצרפת לא עושות די למיגור האנטישמיות. בתגובה הוא זומן לשיחה במשרד החוץ הצרפתי

שגריר ארה"ב טען כי צרפת לא פועלת נגד האנטישמיות – פריז הגיבה בזעם

שגריר ארצות הברית בצרפת צ'ארלס קושנר יזומן לשיחה במשרד החוץ הצרפתי, זאת לאחר ששיגר מכתב פתוח לנשיא צרפת עמנואל מקרון בו התלונן על כך שהפעולות שנוקטת צרפת במאבק באנטישמיות "בלתי מספקות". כך דווח הלילה (שני) בשורה של כלי תקשורת בצרפת.

המכתב הפתוח של השגריר, שהכיל ביקורת על הממשל הצרפתי, פורסם במלואו ב"וול סטריט ג'ורנל". קושנר, אביו של חתנו של דונלד טראמפ ג'ארד קושנר, כתב בין היתר: "לנשיא טראמפ ולי ילדים יהודים, ואנו חולקים נכדים יהודים. אני יודע איך הוא מרגיש לגבי אנטישמיות".

קושנר תקף את מקרון על כך שאנשיו לא עושים מספיק כדי להיאבק באנטישמיות, ודחק בו להיאבק בתופעה. הוא הציע לסייע לו בתהליך ובמקביל גינה הצהרות של נשיא צרפת נגד ישראל ובעד הקמת מדינה פלסטינית.

בהודעה מטעם משרד החוץ של צרפת נאמר כי "פריז דוחה את ההאשמות של השגריר". עוד נאמר כי "דבריו אינם מקובלים".

בשבוע שעבר דווח כי ראש הממשלה נתניהו שיגר מכתב חריף לנשיא צרפת מקרון. "הקריאה שלך להקמת מדינה פלסטינית מתדלקת את האנטישמיות", כתב נתניהו לנשיא הצרפתי.

"אני קורא לך להחליף את החולשה בפעולה, את הפייסנות ברצון, ולעשות זאת לפני תאריך מסוים - השנה היהודית החדשה, ב-23 בספטמבר", הוסיף.