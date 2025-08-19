נתניהו במכתב חריף למקרון: "קריאתך למדינה פלסטינית מתדלקת את האנטישמיות"

בתקשורת הצרפתית פורסם כי ראש הממשלה שלח לנשיא צרפת מכתב בעקבות כוונתו להכיר במדינה פלסטינית בחודש הבא. בארמון האליזה השיבו אש: "התקופה הזו דורשת רצינות ואחריות, לא מניפולציות" • באוסטרליה דווח כי נתניהו שיגר מכתב דומה גם לרה"מ אלבניזי

ראש הממשלה בנימין נתניהו שיגר ביום ראשון האחרון מכתב חריף לנשיא צרפת עמנואל מקרון, בעקבות כוונתו להכיר במדינה פלסטינית - כך פורסם הערב (שלישי) בתקשורת הצרפתית.

"הקריאה שלך להקמת מדינה פלסטינית מתדלקת את האנטישמיות", כתב נתניהו לנשיא הצרפתי. "אני קורא לך להחליף את החולשה בפעולה, את הפייסנות ברצון, ולעשות זאת לפני תאריך מסוים - השנה היהודית החדשה, ב-23 בספטמבר", הוסיף.

"אני מודאג מפני האנטישמיות בצרפת ומהחוסר בפעולה תקיפה על ידי ממשלתך כדי לטפל בה", האשים נתניהו. "בשנים האחרונות, האנטישמיות הרסה ערים צרפתיות. מאז הצהרותיך הפומביות שתוקפות את ישראל ומסמנות על הכרה במדינה פלסטינית, היא גברה".

לדברי ראש הממשלה, בעקבות מתקפת חמאס ב-7 באוקטובר יצאו קיצוניים התומכים בארגון הטרור יחד עם פעילי השמאל הרדיקלי ברחבי אירופה "בקמפיין הפחדה, ונדליזם ואלימות נגד יהודים ביבשת".

הוא הוסיף: "הקריאה שלך להקמת מדינה פלסטינית מעניקה לטרור של חמאס פרס, ומחזקת את הסירוב של הארגון לשחרר את החטופים, מעודדת את אלו שמאיימים על יהודי צרפת ומעצימה את שנאת היהודים ששוטפת את רחובותיך. הנשיא מקרון, אנטישמיות היא סרטן. היא מתפשטת כשמנהיגים שותקים. היא מתערערת כשמנהיגים פועלים".

ארמון האליזה סתר את ההאשמות שהטיח נתניהו במקרון ומסר בתגובה: "הניתוח שלפיו ההצהרה הצרפתית על הכרה במדינת פלסטין בספטמבר מסבירה את העלייה באלימות האנטישמית הוא שגוי, ולא יישאר ללא תשובה. הרפובליקה מגנה ותמיד תגן על אזרחיה היהודים. התקופה הזו דורשת רצינות ואחריות, לא מניפולציות". עוד כינו באליזה את ההאשמות של נתניהו כ"בזויות".

בתוך כך, הבוקר דווח באוסטרליה כי ראש הממשלה נתניהו שיגר מכתב דומה גם לעמיתו אנתוני אלבניזי, עליו גם כתב היום ב-X כי מדובר ב'פוליטיקאי חלש שבגד בישראל ונטש את יהודי אוסטרליה'. המכתב שוגר גם הוא ביום ראשון לראש הממשלה האוסטרלי, וגם בו ביקש ממנו לנהוג בהתאם למדיניות נשיא ארה"ב ביחס לאנטישמיות. באותו מכתב, נתניהו ציין גם מספר אירועים אנטישמיות שהתרחשו תחת משמרו של אלבניזי, באוסטרליה.