דיווח: מקרה ראשון של טפיל אוכל בשר אדם זוהה בארצות הברית

לראשונה בארצות הברית, אדם נדבק בטפיל תולעת הבורג אוכלת הבשר. על פי דיווח שפורסם הבוקר (שני) בסוכנות הידיעות, הגבר ממדינת מרילנד, ששהה בגואטמלה כאשר נדבק בטפיל, טופל - וצעדי מניעה ננקטו. מהמרכז לבקרת מחלות האמריקני (CDC) וממשרד הבריאות של מרילנד, לא נמסרה תגובה.

בסוף השנה שעברה החלה התפרצות של הטפיל במרכז אמריקה ובדרום מקסיקו. הטיפול מצריך הסרת מאות זחלי זבוב, וחיטוי ייסודי של הפצעים. בלא טיפול, הידבקות בטפיל עלולה להוביל למוות.

נקבת זבוב הבורג מטילה ביצים בפצעים של בעלי דם חם. לאחר שבקעו הביצים, מאות זחלי הזבוב משתמשים בפיותיהם החדים כדי לנגוס ולחפור בבשר החי. הדבר עשוי להיות הרסני עבור בקר ועבור בעלי חיים בטבע, כולל בני אדם.