כאן רשת ב

נעקץ בטיול המשפחתי - ונדבק במלריה: בן 13 מאושפז במצב קשה

נעקץ בטיול - ונדבק במלריה: בן 13 מאושפז במצב קשה
הנער הגיע למיון בבית החולים שיבא עם חום גבוה. תוך זמן קצר אובחן כחולה במלריה בה נדבק במהלך טיול בטנזניה. מצבו מוגדר קשה אך יציב
מחבר קטי דור
Getting your Trinity Audio player ready...
בית חולים, אילוסטרציה
בית חולים, אילוסטרציה צילום: אבי דישי, פלאש 90

נער בן 13 מאושפז במצב קשה ביחידה לטיפול נמרץ בבית החולים ספרא לילדים בבית החולים שיבא, לאחר שנעקץ בידי יתוש ונדבק במלריה, במהלך טיול משפחתי בטנזניה שבאפריקה. כך פורסם היום (שני) בתוכנית הבוקר הזה בכאן רשת ב.

הנער הגיע למיון של בית החולים שיבא, במוצאי שבת עם חום גבוה ואז אבחנו הרופאים שמדובר במלריה. מצבו מוגדר קשה אך יציב.

פרופסור איל לשם, מומחה למחלות זיהומיות ומנהל המכון לרפואת מטיילים ומחלות טרופיות בשיבא, הדגיש כי יש חשיבות לטיפול מונע למלריה לפני נסיעות למדינות טרופיות בעיקר ביבשת אפריקה. לדבריו שם הסיכון לחלות גבוה יותר.

עוד בנושא

בית חולים מעייני הישועה בני ברק

ישראלי נדבק בחיידק נדיר באפריקה - ואושפז בבידוד בנהריה

בדיקות מעבדה על נגיף הקורונה, הנגיף הסיני, 21.01.20

הקרב נגד המלריה: המדינה שלוקחת את גורלה בידיה

תגיות |
בחירת העורכת
  • התנתקות
    הצצה לסדרה החדשה שחוזרת לתקופה שקרעה את החברה הישראלית
  • פקחים עם אקדחים: עקב מחסור בשוטרים - עובדי עירייה יקבלו נשק
    פקחים עם אקדחים: למה שעובדי עירייה יסתובבו עם נשק?
  • אבא תרחם
    הדרישות המשעשעות של ירון ודניאלה למצבות שלהם
  • "אפשר להביס את חמאס": ריאיון מיוחד עם בן המחבלים שתומך בישראל
    "אפשר להביס את חמאס": כשהנסיך הירוק פגש את איילה חסון
  • המצילה הראשונה של תל אביב עולה על החסקה: "איכשהו זה לא קרה עד עכשיו"
    לראשונה בחופי תל אביב: תמר המצילה עולה על החסקה

אולי יעניין אותך