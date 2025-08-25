נעקץ בטיול המשפחתי - ונדבק במלריה: בן 13 מאושפז במצב קשה

הנער הגיע למיון בבית החולים שיבא עם חום גבוה. תוך זמן קצר אובחן כחולה במלריה בה נדבק במהלך טיול בטנזניה. מצבו מוגדר קשה אך יציב

נער בן 13 מאושפז במצב קשה ביחידה לטיפול נמרץ בבית החולים ספרא לילדים בבית החולים שיבא, לאחר שנעקץ בידי יתוש ונדבק במלריה, במהלך טיול משפחתי בטנזניה שבאפריקה. כך פורסם היום (שני) בתוכנית הבוקר הזה בכאן רשת ב.

הנער הגיע למיון של בית החולים שיבא, במוצאי שבת עם חום גבוה ואז אבחנו הרופאים שמדובר במלריה. מצבו מוגדר קשה אך יציב.

פרופסור איל לשם, מומחה למחלות זיהומיות ומנהל המכון לרפואת מטיילים ומחלות טרופיות בשיבא, הדגיש כי יש חשיבות לטיפול מונע למלריה לפני נסיעות למדינות טרופיות בעיקר ביבשת אפריקה. לדבריו שם הסיכון לחלות גבוה יותר.