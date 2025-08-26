"איך לנצח את ישראל": הספר של סינוואר שמופץ ברוסיה באישור השלטון

בחנויות ספרים ברוסיה ובבלארוס מופץ ספר שכותרתו "איך לנצח את ישראל", שהכתוב בו מיוחס למתכנן טבח 7 באוקטובר יחיא סינוואר. הספר יצא לאור בשנת 2025 בהוצאת "רודינה" והוא מופץ בחנויות ספרים פיזיות ואלקטרוניות. כל הספרים היוצאים לאור ברוסיה מחויבים לקבל את אישור השלטונות, והשלטון התיר לפרסם ספר זה ולהפיץ אותו ברחבי רוסיה.



בדברי ההסבר לספר בחנויות הספרים המקוונות מכונה סינוואר "צ'ה גווארה הפלסטיני". עוד נכתב: "סינוואר הוא אחד המצביאים הערבים המופלאים של הדור החדש. הוא זה שיזם את מבצע 'מבול אל אקצא' (טבח 7 באוקטובר – א.נ.) והוביל את מבצע ההגנה על עזה בשנים 2023-2024".

עוד נכתב: "למרות היתרון הישראלי בכלי נשק, ישראל לא הצליחה לכבוש את כל עזה. על עזה הקטנה הושלכו מעל 80 אלף טונות של פצצות, אבל העיר שרדה. במובנים רבים, זה בזכותו של סינוואר אישית. בספר זה המצביא הדגול, 'גנרל האנשים החופשיים', מספר על חייו שהוקדשו למאבק מתוח למען שחרור פלסטים וכל העמים הערביים". מחירו של הספר: 46 דולרים.

יש לציין כי הוצאת "רודינה" הוציאה לאור בעבר ספרים בעלי גוון אנטישמי מובהק. הדברים פורסמו באתר הישראלי בשפה הרוסית newsru.