וודי אלן השתתף בפסטיבל קולנוע במוסקווה - באוקראינה זעמו: "בושה"

וודי אלן השתתף בפסטיבל קולנוע במוסקווה - באוקראינה זעמו
הבמאי בן ה-89 שיבח את הקולנוע הרוסי והביע הערכה לביקורים במוסקווה וסנט פטרסבורג. משרד החוץ האוקראיני גינה: ""ביזה את אנשי הקולנוע שנרצחו על ידי הכובש הרוסי"
מחבר אלכס נירנבורג
  • אלכס נירנבורג
Getting your Trinity Audio player ready...
זלנסקי ואלן
זלנסקי ואלן צילום: AP

משרד החוץ של אוקראינה פרסם היום (שני) הודעת גינוי להשתתפות של הבמאי וודי אלן בשבוע הקולנוע במוסקווה. אלן בן 89 השתתף אתמול בפאנל עם במאים באמצעות וידיאו, חלק מהם הביעו תמיכה בפלישה הרוסית לאוקראינה.

במהלך הפאנל סיפר אלן על הרושם החיובי שהותירו בו ביקורים בסנט פטרסבורג ומוסקווה ושיבח את הקולנוע הרוסי. ההשתתפות עוררה זעם בקייב, שם ראו בכך תמיכה במשטר פוטין בעת מלחמה.

בהודעת הגינוי של משרד החוץ האוקראיני נאמר: "אנו מגנים את השתתפותו של אלן באירוע. זו בושה ופגיעה בזכרם של אנשי קולנוע אוקראינים שנרצחו על ידי הכובש הרוסי".

אלן, מחזיק בארבעה פרסי אוסקר - לבימוי הסרט "הרומן שלי עם אנני" משנת 1977, ושלושה לתסריט המקורי הטוב ביותר של "הרומן שלי עם אנני", "חנה ואחיותיה" משנת 1986 ו"חצות בפריז" משנת 2011. סרטו האחרון, "הפסטיבל של ריפקין", הוקרן בשנה שעברה בפסטיבל הקולנוע בירושלים.

בשנים האחרונות, וביתר שאת מאז עליית גל ה-MeToo, מתמודד אלן עם התנערות של אולפני הסרטים הגדולים מעבודה עמו. זאת, בעקבות המשפט שניהלה מולו ב-1992 אשתו לשעבר, השחקנית מיה פארו, שטענה כי תקף מינית את בתם המשותפת דילן. לאחר חקירה, החליטו השלטונות שלא להגיש כתב אישום נגד הבמאי. הטענות עלו שוב לאחרונה, בסדרה התיעודית "אלן נגד פארו" ששודרה ברשת HBO.

 

עוד בנושא

וודי אלן

במאי הקולנוע וודי אלן הודיע על פרישה

זלצבורג, ארכיון

קולנוע באוסטריה לא יקרין סרט על חיי הקהילה היהודית

תגיות |
בחירת העורכת
  • פרק 22: מי ינצח במלחמות החלל
    איזה מדינה מובילה במרוץ החימוש בחלל?
  • מנור סולמון
    לובשים מגן דוד: המדים החדשים של נבחרת ישראל בכדורגל
  • התנתקות
    הצצה לסדרה החדשה שחוזרת לתקופה שקרעה את החברה הישראלית
  • פקחים עם אקדחים: עקב מחסור בשוטרים - עובדי עירייה יקבלו נשק
    פקחים עם אקדחים: למה שעובדי עירייה יסתובבו עם נשק?
  • אבא תרחם
    הדרישות המשעשעות של דניאלה וירון לונדון למצבות שלהם

אולי יעניין אותך