וודי אלן השתתף בפסטיבל קולנוע במוסקווה - באוקראינה זעמו: "בושה"

הבמאי בן ה-89 שיבח את הקולנוע הרוסי והביע הערכה לביקורים במוסקווה וסנט פטרסבורג. משרד החוץ האוקראיני גינה: ""ביזה את אנשי הקולנוע שנרצחו על ידי הכובש הרוסי"

משרד החוץ של אוקראינה פרסם היום (שני) הודעת גינוי להשתתפות של הבמאי וודי אלן בשבוע הקולנוע במוסקווה. אלן בן 89 השתתף אתמול בפאנל עם במאים באמצעות וידיאו, חלק מהם הביעו תמיכה בפלישה הרוסית לאוקראינה.

במהלך הפאנל סיפר אלן על הרושם החיובי שהותירו בו ביקורים בסנט פטרסבורג ומוסקווה ושיבח את הקולנוע הרוסי. ההשתתפות עוררה זעם בקייב, שם ראו בכך תמיכה במשטר פוטין בעת מלחמה.

בהודעת הגינוי של משרד החוץ האוקראיני נאמר: "אנו מגנים את השתתפותו של אלן באירוע. זו בושה ופגיעה בזכרם של אנשי קולנוע אוקראינים שנרצחו על ידי הכובש הרוסי".

אלן, מחזיק בארבעה פרסי אוסקר - לבימוי הסרט "הרומן שלי עם אנני" משנת 1977, ושלושה לתסריט המקורי הטוב ביותר של "הרומן שלי עם אנני", "חנה ואחיותיה" משנת 1986 ו"חצות בפריז" משנת 2011. סרטו האחרון, "הפסטיבל של ריפקין", הוקרן בשנה שעברה בפסטיבל הקולנוע בירושלים.