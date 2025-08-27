"ישראל לא הכירה בשואה הארמנית – זה משחק פוליטי"

העיתונאי הישראלי-ארמני ארטיום צ'רנמוריאן לא התרשם מההכרזה של ראש הממשלה נתניהו לפיה הוא מכיר בשואה הארמנית: "הייתי בכל דיון בכנסת במשך 15 שנה. ניסו להכיר ברצח העם הארמני ועד עכשיו זה לא קרה באמת"

"אני בכלל לא מתרגש, מבאס שמשתמשים בשואה הארמנית נגד הטורקים. זה רק משחק פוליטי", כך אמר היום (רביעי) ארטיום צ'רנמוריאן, עיתונאי ישראלי-ארמני. זאת בעקבות הצהרה של ראש הממשלה בנימין נתניהו לפיה הוא מכיר ברצח העם הארמני.

צ'רנמוריאן אמר בריאיון לאסתי פרז בן-עמי כי מדינת ישראל הרשמית טרם הכירה בשואה הארמנית. לדבריו: "אני 15 שנים הייתי בכנסת. הייתי בכל דיון, חוץ מלפני שנתיים. הם עוד פעם ניסו להכיר ברצח העם הארמני. עד עכשיו לא קרה. אף אחד אף פעם לא הכיר וזה מבאס שהם משתמשים בשואה הארמנית נגד הטורקים".

צ'רנמוריאן הוסיף בכעס: "אפילו בזמן של משט מרמרה, שהקומנדוסים שלנו הרגו תשעה טרוריסטים טורקים בזמנו. בסוף ביבי כאילו, שלח מכתב התנצלות ושילמנו להם מיליון דולר לכל בן אדם. אנחנו ציפינו שמדינת ישראל הולכת לעשות צעד והולכת להכיר ברצח עם הארמני. עדיין הם פחדו לעשות את זה".

איש התקשורת סיכם בנימה אישית: "הטורקים הרגו חלק מהמשפחה שלי מצד של סבא שלי. ועם הארמני עבר שואה. העם הארמני עבר טבח ואחרי זה לא היה יכול לסגור את העיניים מול הטרגדיה של העם היהודי, בגלל זה יש המון חסידי אומות עולם, כולם הארמנים שהצילו יהודים בשואה. עד עכשיו אני לא פניתי ליד ושם באופן רשמי להכיר בסבא שלי, פטרו צ'רנה מורן, שהציל את הסבתא שלי בשואה".

"אז עכשיו זה הגיע"

בריאיון שפורסם אמש בפודקאסט אמריקני בהנחיית פטריק בת-דייוויד השמרני, הכיר ראש הממשלה בנימין נתניהו לראשונה ברצח העם הארמני.

בראיון, אמר המנחה לנתניהו כי "אם יש מדינה אחת שהייתי מצפה שתהיה ברשימה שמכירה ברצח העם הארמני, היווני והאשורי, זו הייתה ישראל" ושאל "למה עדיין לא הכרתם ברצח העם שביצעו הטורקים בקהילה הזאת?" - לכך נתניהו השיב: "אני חושב שהכנסת העבירה החלטה בנושא". בת-דייוויד לא הסתפק בתשובת ראש הממשלה וציין כי הוא "לא חושב שזה הגיע מראש הממשלה של ישראל". לטענה זו, נתניהו השיב ב"אז עכשיו זה הגיע".

הטבח ביותר ממיליון וחצי ארמנים התרחש בין השנים 1915-18, בזמן מלחמת העולם הראשונה, על ידי חיילי האימפריה העותמנית, טורקיה של ימינו. ישראל נקטה בזהירות בהתייחס לסוגיית רצח העם הארמני, ובמשך שנים לא הכירה בו. בעבר, משרד החוץ מסר כי "ישראל מכירה בסבל הנורא ובטרגדיה של העם הארמני", אך לא עברה החלטה חד משמעית בכנסת, על רקע גינויים מטורקיה שמנסה למנוע הכרה כזאת.

ב-2021 לאחר עשורים של הימנעות מהצהרות גורפות בסוגיה מצד הבית הלבן ולאחר שנים של מאבק מצד האזרחים האמריקניים ממוצא ארמני, נשיא ארצות הברית דאז ג'ו ביידן הודיע כי ארצו מכירה רשמית ברצח העם הארמני.