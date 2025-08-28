משטרת ארגנטינה פשטה על בית שבמודעת מכירתו הופיעה יצירה שבזזו הנאצים

ציור של אמן איטלקי אותר יותר מ-80 שנה לאחר שנבזז בידי הנאצים מסוחר אמנות יהודי באמסטרדם, לאחר שנצפה במקרה במודעת נדל"ן שפירסמה בית למכירה בארגנטינה. החוקרים פשטו על הבית בו היה תלוי הציור, וגילו שהועלם - אך המשטרה מקווה לפצח את התעלומה בקרוב.

מדובר בציור בשם "פורטרט של גברת" מאת צייר הדיוקנאות מתקופת הבארוק ג'וזפה גיסלנדי, שנראה תלוי מעל ספה בסלון הנכס, בבית בעיירת החוף מאר דל פלאטה, ליד בואנוס איירס. העיתון ההולנדי AD זיהה שמדובר ביצירת אמנות שנבזזה, המופיעה במאגר משרד התרבות ההולנדי כיצירה שנעלמה במהלך מלחמת העולם השנייה.

"פורטרט של גברת" היה שייך לז'אק גודסטיקר, סוחר אמנות יהודי הולנדי מוביל, שברח מהולנד באמצע מאי 1940 כשחשש לגורלו מפני פלישת הנאצים. הוא נהרג בתאונה על סיפון הספינה שנשאה אותו למקום מבטחים, במהלך בריחתו. הנאצי הבכיר הרמן גרינג היה אחראי על החרמת אוסף האמנות של גודסטיקר, שמנה יותר מ-1,100 יצירות אמנות.

לאחר מלחמת העולם השנייה, נמצאו כמה יצירות מהאוסף בגרמניה והוצגו כחלק מהאוסף הלאומי ההולנדי ברייקמוזיאום, לפני ש-202 מהן הוחזרו בשנת 2006 ליורשת היחידה של סוחר האומנות שנותרה בחיים, כלתו מארי פון סאהר, היום בת 81.

"דיוקן של גברת" לא היה ביניהם. העיתון ההולנדי AD דיווח כי חשף מסמכים מתקופת המלחמה המצביעים על כך שהציור היה אחד משניים שהיו ברשותו של פרידריך קדג'ן, פקיד נאצי, קצין אס אס ועוזר בכיר של גרינג, שנמלט לשוויץ בשנת 1945. קדג'ן זה עזב לאחר מכן את שוויץ לברזיל ולאחר מכן לארגנטינה, שם מת בשנת 1978, בגיל 71.

מודעת המכירה המפלילה (Photograph: Robles Casas & Campos)

העיתון מסר כי ניסה במשך מספר שנים לדבר עם שתי בנותיו של הנאצי המנוח בבואנוס איירס על אביהן ועל יצירות האמנות החסרות, אך נדחה בעקביות. בסופו של דבר, נשלח כתב לדפוק על הדלתות. "בהחלט היה מישהו בבית, ראינו צל זז במסדרון, אבל אף אחד לא פתח", דיווח העיתונאי, פיטר שוטן, אבל הוא זיהה עובדה מעניינת: ביתה של ביתו של הנאצי, פטרישיה קדג'ן, עומד למכירה ובמודעת הנדל"ן שמציגה את חדריו, מופיעה התמונה האבודה.

לאחר שהעיתון ההולנדי פרסם את הסיפור, התובע הארגנטינאי קרלוס מרטינז הורה על חיפוש בבית, שהתבצע השבוע ביום שלישי. ואולם, בעוד שבפשיטה המשטרתית נתפסו כלי נשק שונים - הציור נעלם. "נתפסו רק קרבין ואקדח בקוטר 0.32", אמר התובע לעיתונאים. הנכס גם הוסר מאתר האינטרנט של חברת הנדל"ן, שלא הגיבה לבקשת סוכנות הידיעות הצרפתית AFP לתגובה.

עורך דינה של הגב' קדג'ן אמר לעיתון הארגנטיני "לה קפיטל" שהיא ובעלה ישתפו פעולה עם הרשויות. יורשיו של גודסטיקר נחושים להשיב את הציור. מחוגי משטרה בארגנטינה העריכו כי בקרוב תאותר היצירה האבודה.