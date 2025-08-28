בריטניה, צרפת וגרמניה מתכננות להשיב את הסנקציות הבין לאומיות נגד איראן, מנגנון "הסנאפבק". זאת בטענה כי איראן מפרה "באופן משמעותי" את הסכם הגרעין משנת 2015

מעצמות אירופה ישיבו את הסנקציות הבין לאומיות על איראן

בריטניה, צרפת וגרמניה מתכננות להודיע ​​במשותף למועצת הביטחון של האו"ם הבוקר (חמישי) כי איראן מפרה "באופן משמעותי" את הסכם הגרעין משנת 2015 וכי הן יחזירו את הסנקציות הבינלאומיות - מנגנון "הסנאפבק" ברשהושעו כחלק מהסכם זה. כך דווח ב"וושינגטון פוסט".

סעיפי ה"הסנאפבק" של העסקה ייכנסו לתוקף באופן אוטומטי לאחר 30 יום, וישיבו מגוון רחב של צעדים, כולל אמברגו על נשק קונבנציונלי, הגבלות על ייצור טילים בליסטיים, הקפאת נכסים ואיסורי אשרות.

ההחלטה, לדברי מספר גורמים אירופאים שדנו במצב בעילום שם, מגיעה לאחר שנים של איומים ושבועות של משא ומתן לא מוצלח בין שלוש המדינות האירופיות לטהראן.

בריטניה, צרפת וגרמניה - יחד עם ארצות הברית, האיחוד האירופי, רוסיה וסין - היו כולן חלק מההסכם המקורי משנת 2015, ממנו פרש הנשיא דונלד טראמפ במהלך כהונתו הראשונה בתפקיד.

לפני כשבועיים דווח בסוכנות הידיעות רויטרס, מפי שלושה מקורות פנימיים באיראן, כי הנשיא עלי חמינאי קרא לחזור למשא ומתן עם ארצות הברית בסוגיית הגרעין.

לפי הדיווח, הממסד הפוליטי ברפובליקה האסלאמית רואה במשא ומתן מול האמריקנים "הדרך היחידה למניעת הסלמה נוספת ואיום קיומי". אחד מהמקורות אמר כי ההנהגה האיראנית נוטה עתה לשוב לשיחות, לאחר שבמדינה "ראו את מחירו של עימות צבאי".