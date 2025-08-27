דיווח: מעצמות אירופה יפתחו בהליך לחידוש הסנקציות על איראן

דיווח: מעצמות אירופה יפתחו בהליך לחידוש הסנקציות על איראן
לפי סוכנות הידיעות רויטרס, צרפת, גרמניה ובריטניה יפעילו מחר את מנגנון ה"סנאפבק", שמאפשר את חידוש העיצומים. מקורות דיפלומטיים: המדינות מקוות שאיראן תתחייב לשתף פעולה בסוגיית הגרעין תוך 30 יום
מחבר איתמר וישנקו
צנטריפוגות במפעל תת קרקעי להעשרת אורניום בנתנז, איראן, 2019
צנטריפוגות במפעל תת קרקעי להעשרת אורניום בנתנז, איראן, 2019 צילום: אי-פי

סוכנות הידיעות רויטרס דיווחה היום (רביעי) כי צרפת, גרמניה ובריטניה יפעילו מחר את מנגנון ה"סנאפבק", שמאפשר לחדש את הסנקציות של מועצת הביטחון של האו"ם על איראן. בהודעה שמסר משרד החוץ של גרמניה נאמר כי המעצמות "מוכנות" להפעיל את המנגנון.

התאריך האחרון שבו ניתן להודיע על פתיחת הליך ההפרה הוא 31 באוגוסט, ולכן שוקלות שלוש המדינות להודיע על כך מחר. מטרתן היא לא להטיל את הסנקציות בפועל, אלא לשמר את האפשרות לעשות זאת בסוף חודש ספטמבר, אם איראן לא תעמוד במחויבות הנדרשות בנוגע לתוכנית הגרעין שלה. 

מקורות דיפלומטיים ששוחחו עם סוכנות הידיעות אמרו כי שלוש המעצמות מקוות שטהראן תתחייב לשתף פעולה בסוגיית הגרעין תוך חודש, ובכך תשכנע אותן לדחות פעולה קונקרטית נגד הרפובליקה האסלאמית. 

אתמול נפגשו נציגי של המדינות עם שר החוץ של איראן, עבאס עראקצ'י, במטרה להחיות את השיחות הדיפלומטיות בנוגע לתוכנית הגרעין האיראנית. לדברי המקורות הדיפלומטיים, השיחות לא הניבו מחויבויות מספיקות מצדה של איראן. עם זאת, הם הוסיפו כי יש מקום למגעים דיפלומטיים נוספים בשבועות הקרובים. "השיחות האמיתיות יתחילו ברגע שיוגש לאו"ם המכתב שמבשר על השבת העיצומים", אמר גורם אנונימי שצוטט בדיווח.

