14 הרוגים במתקפה רוסית באוקראינה; בעולם גינו

באוקראינה דיווחו על מתקפה רוסית על העיר קייב, שכללה כ-600 כטב"מים ו-31 טילים. מבנה של האיחוד האירופי נפגע, ובארגון הודיעו על הטלת סנקציות נגד מוסקווה

רוסיה פתחה לפנות בוקר (חמישי) בהתקפה נרחבת על קייב שבאוקראינה. 14 בני אדם נהרגו ו-38 נפצעו. חיל האוויר האוקראיני דיווח כי המתקפה כללה כ-600 כטב"מים ו-31 טילים, שפגעו בתשתיות אנרגיה בעיר הבירה.

במהלך ההתקפה, נפגע מבנה משלחת האיחוד האירופי בעיר, דבר שהוביל לגינוי נרחב של מנהיגי האיחוד האירופי. נשיא המועצה האירופית אנטוניו קושטה הצהיר: "האיחוד לא יירתע". נשיאת הפרלמנט האירופי רוברטה מצולה כינתה את התקיפה "תוקפנות חסרת היגיון".

כ-600 כטב"מים ועשרות טילים פגעו בקייב. צילום: רויטרס

נשיאת הנציבות האירופית הגיבה: "המתקפה של ליל אמש מראה שהקרמלין לא ייבחל באמצעים כדי להטיל אימה על אוקראינה, אפילו להתקיף את האיחוד האירופי. האיחוד יטיל סנקציות נוספות כנגד רוסיה בקרוב, כמו כן הוא מקדם את הפשרת הנכסים הרוסים הקפואים, שיאפשר את שיקומה של אוקראינה".

גם מנהיגי צרפת ובריטניה תקפו את רוסיה והנשיא ולדימיר פוטין. נשיא צרפת עמנואל מקרון צייץ: "זוהי תפיסת השלום של רוסיה, טרור וברבריות. צרפת מגנה באופן החמור ביותר את ההתקפות חסרות ההיגיון והאכזריות הללו". ראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר פרסם: "פוטין הורג ילדים ואזרחים ומחבל בתקוות לשלום - שפיכות הדמים חייבת להסתיים".