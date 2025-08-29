דרמה בתאילנד: בית המשפט הדיח את ראש הממשלה מתפקידה

פאטנונגטאן צ'ינוואט הושעתה מתפקידה לפני כחודשיים בעקבות שיחה "לבבית" עם מנהיג קמבודיה לשעבר, בצל סכסוכי הגבול בין המדינות. בית המשפט הכריע בעניינה וקבע: "שיחה שפגעה באינטרס הלאומי"

בית המשפט החוקתי של תאילנד הדיח היום (שישי) את ראש הממשלה פאטנונגטאן צ'ינוואט מתפקידה, כחודשיים לאחר שהשעה אותה על רקע שיחת טלפון שהודלפה בינה לבין מנהיג קמבודיה לשעבר האן סן.

בשיחה בין השניים, שהוגדרה "לבבית", נשמעה צ'ינוואט "צייתנית" למנהיג הקמבודי הוותיק אותו כינתה בחיבה "דוד". שיחה זו נתפסה בעין לא טובה בבנגקוק, בעיקר על רקע סכסוכי הגבול המתמשכים בין שתי המדינות. בית המשפט פסק כי אותה שיחת טלפון פגעה באינטרס הלאומי, היוותה הפרה של כללים אתיים וכי ראש הממשלה צ'ינוואט לא עומדת בדרישות החוקתיות למילוי התפקיד.

המשמעות של החלטת בית המשפט היא שממלא מקומה של צ'ינוואט, פומתאם וצ'איאצ'אי, ימשיך לנהל את המדינה במסגרת ממשלת מעבר יחד עם יתר חברי הממשלה הקיימים, עד שייבחר ראש ממשלה חדש בידי הפרלמנט. יושב ראש הפרלמנט הוא שיבחר את המועד, החוקה אינה מפרטת מסגרת זמנים.

הסכסוך הטריטוריאלי בין המדינות עלה שוב לכותרות בחודשים האחרונים בעקבות סדרה של עימותים צבאיים מדממים בגבול. העימותים התפתחו תחילה בסוף חודש מאי בעקבות הרג חייל קמבודי, והסלימו לכדי חילופי מהלומות שכללו ירי תותחים, רקטות והפצצות אוויריות בכמה מוקדים לאורך הגבול. אירועים אלה גבו כמה קורבנות, והביאו למנוסה של עשרות אלפי אזרחים משני הצדדים. הפסקת אש בין המדינות הוכרזה ב-28 ביולי.