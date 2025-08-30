נקודת התורפה באיראן שניצלה ישראל - שומרי הראש של ההנהגה

על פי דיווח ב"ניו יורק טיימס", הטלפנים החכמים של שומרי הראש של הבכירי האיראנים היו נתונים למעקב מודיעיני ישראלי, שסייע בתקיפות הממוקדות נגדם במהלך מלחמת "עם כלביא"

ב"ניו יורק טיימס" פורסם היום (שבת) כי נקודת התורפה אצל ההנהגה האיראנית, אותה ניצלה ישראל כדי לחסל בכירים צבאיים ומדעני גרעין במהלך מבצע "עם כלביא" - היו שומרי הראש. על פי הדיווח שומרי הראש של הבכירים השתמשו בטלפונים חכמים וברשתות חברתיות, וכך היו נתונים למעקב מודיעיני ישראל, שסייע בתקיפות, שבחלקן חוסלו אותם בכירים.

בעיתון דיווחו בנוסף על תקיפה ישראלית שאירעה ביום הרביעי למלחמה, שכוונה לישיבה שנערכה בבונקר תת-קרקעי ובהשתתפות נשיא איראן מסעוד פזשכיאן. למרות שהבכירים האיראנים לא נשאו עימם טלפונים סלולריים, והגיעו במכוניות נפרדות, ישראל לפי אותו דיווח - עליו חתום בין השאר העיתונאי הישראלי רונן ברגמן - הצליחה לתקוף את מקום המפגש.

בתקיפה זו חוסלו שומרי הראש שאבטחו את המקום, הודות לחדירה מודיעינית ומעקב אחרי היעדים באמצעות הטלפונים הסלולריים של שומרי הראש, והשימוש שלהם ביישומונים ורשתות חברתיות. מהכתבה עולה כי למרות הקפדה נהלי ביטחון שדה, במסגרתם שומרי הראש צריכים להסתובב עם ווקי-טוקי, ורק ראשי צוות שאינם באזור רשאים להסתובב עם סלולרי - כמה שומרים הפרו את הנהלים, ובכך אפשרו את התקיפה הישראלית, שכמעט וחיסלה את הנשיא האיראני פזשכיאן.

בתוך כך, משמרות המהפכה באיראן הודיעו מוקדם יותר היום כי עצרו שמונה בני אדם בחשד שניסו להעביר למוסד פרטים על אתרים רגישים וזהות מפקדים בכירים. לפי ההודעה, החשודים עברו הכשרה ייעודית דרך פלטפורמות מקוונות ונתפסו בצפון-מזרח איראן בטרם ביצעו את תכניותיהם. עוד נמסר כי ברשותם נמצאו חומרים להכנת משגרים, מטענים ומלכודים.

החשדות מיוחסים לתקופת מבצע עם כלביא בחודש יוני. בתקופת הלחימה עצרה איראן כ-21 אלף בני אדם. בחודשים האחרונים הוצאו להורג לפחות שמונה חשודים בריגול.