פעיל הימין הקיצוני שהזדהה כאישה יהודיה - ונמלט מעונש מאסר

שינה את שמו, הופיע בבית המשפט בלבוש נשי ושפם, דרש להישלח לכלא לנשים עם מזון כשר - ונעלם ביום שהיה אמור להיכנס לכלא. כל הפרטים על פעיל הימין הקיצוני שמטריל את גרמניה

פעיל הימין הקיצוני סוון ליביך מסעיר את גרמניה בימים האחרונים, בפרשה פלילית מעט משונה.

לפני כשנתיים גזר בית המשפט על ליביך עונש של 18 חודשי מאסר בגין הסתה לשנאה, הוצאת דיבה ועלבונות, בשל פעילותו הפוליטית הימנית-קיצונית. במהלך משפטו, הגיש ליביך בקשה לשינוי מגדרו והחליף את שמו למרלה-סווניה ליביך.

מרלה-סווניה ליביך בימיה כ-סוון | צילום: AP

מרלה-סווניה הופיעה בבית המשפט בחזות ובלבוש נשי, אך שמרה על השפם העבות, ודרשה לרצות את העונש בכלא לנשים. בנוסף החל הפעיל-שהפך-פעילה לענוד שרשרת מגן דוד, ולטעון שהוא יהודי וזקוק לאוכל כשר ולביקורים של רב בכלא.

מרלה-סווניה באחד הדיונים בבית המשפט | צילום: AP

החוק היה לצידה של מרלה-סווניה, שאכן נשלחה לכלא לנשים בעיר קמניץ שבמזרח גרמניה. ואולם, כשהגיע אתמול (שישי) יום ריצוי העונש, מרלה-סווניה לא התייצבה בבית הכלא. הפעילה ככל הנראה נמלטה לחו"ל, וכעת מוגדרת עבריינית נמלטת.

בפוסט שפורסם ברשת X תחת שמה של ליביך, היא הסבירה על הבריחה: "אף אחד לא ידע על החלטתי - לא עורך הדין, ולא המשפחה".

✨🎩 Das Kunststück eines Zaubertricks: Alle Augen werden auf die Kulisse gelenkt, während das Objekt im Schatten verschwindet. 🕶️🎭 Niemand wusste von meinem Entschluss – kein Anwalt, keine Familie.



Was folgt? Ein internationaler Haftbefehl ✈️👮 – nur wegen Worten, wegen… pic.twitter.com/BgP0kFIkmM — Marla Svenja Liebich (@MarlaSvenjaL) August 29, 2025

סיפורו של ליביך עורר דיון סביב חוק ההגדרה העצמית בגרמניה, שמאפשר לכל אדם לשנות את ההגדרה המגדרית שלו באמצעות הצהרה פשוטה ברשות האוכלוסין הגרמנית. ארגוני זכויות אזרח וארגוני הקהילה הטרנסג'נדרית הביעו חשש שמדובר בפרובוקציה ימנית-קיצונית מצידו של ליביך, המכוונת נגד חוק ההגדרה העצמית שנחקק לפני כשנה.