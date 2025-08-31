דיווח: המשטר באיראן נוקם באסירי כלא "אווין" שישראל תקפה

לפי דיווח ב"סאנדיי טיימס" הבריטי, אסירים לשעבר ועורכי דין העידו על כך שישנה "אווירת נקם" בקרב השלטונות על התקיפה הישראלית נגד בית הכלא המהווה סמל לשלטון, שאירעה ביוני האחרון

עורכי דין ואסירים לשעבר בכלא "אווין" שבאזור טהראן, שהותקף ביוני האחרון בידי ישראל במסגרת "עם כלביא", סיפרו על כך ששוררת "אווירת נקמה" מצד השלטונות, במתבטאת בחשש שקבוצה גדולה של אסירים יוצאו להורג בעוון ריגול למען ישראל. כך פורסם היום (ראשון) ב"סאנדיי טיימס" הבריטי.

הקבוצה שמונה יותר ממאה אסירים, כוללת כאלו שנאסרו בגין השתתפותם בהפגנות פרו-דמוקרטיות במדינה. אחד מעורכי הדין שצוטט, טען שבמקרים רבים הרשות השופטת פוסקת גזר דין מוות באופן מהיר וללא הליך מסודר. עורך דין אחר ציטט משפט שאמר לו שופט, לפיו נהרגו גנרלים ושאר גורמים רשמיים, ולכן "צריך לנקום".

עוד דווח ב"סאנדיי טיימס" כי נשלחה התרעה מוקדמת לשומר בבית הכלא, בטרם זה הותקף, אך זה לא דאג לפנות את האסירים ואנשי הצוות במקום, אלא נמלט רק ביחד עם מספר מצומצם של עמיתים.

אסירה ששהתה במעצר בזמן התקיפה, סיפרה לעיתון כיצד הייתה קבורה מתחת להריסות לאחר התקיפה הישראלית, והאשימה את המשטר האיראני שהפך את האסירים ל"מגינים אנושיים", והעידה כיצד חיילי סדיר איראנים צעקו על שומרים ואנשי מודיעין בבית הכלא מדוע לא פינו את המקום, אם ידעו שזה עומד להיות מותקף.

תקיפת בניין בית הכלא אווין השוכן בצפון טהראן אירעה ב-23 ביוני. כלא אווין מהווה אחד מסמלי הדיכוי של הרפובליקה האסלאמית מאז הקמתה. מדובר בכלא שהוקם עוד בימי השאה אבל מאז המהפכה ב-1979, הפך למקום בו נכלאים מתנגדי משטר, מבקרי משטר, אינטלקטואלים ואנשי רוח, כולל אסירים בעלי פרופיל גבוה. לפעמים מתבצעות הוצאות להורג בין כותלי הכלא.

בימים שלאחר תחילת מלחמת "עם כלביא", דווח כי מספר אסירים מוכרים כתבו מכתב לראש הרשות השופטת האיראנית בה ביקשו ממנו להשתחרר מהכלא מאחר שאינו ממוגן.