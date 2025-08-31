החות'ים פשטו על משרדי ארגוני האו"ם בצנעא

המורדים בתימן פעלו נגד תוכנית המזון העולמי ויוניצ"ף בבירה. שר ההסברה של הממשלה התימנית הזוכה ללגיטימיות בעולם, הודיע כי שני עובדים נעצרו

המורדים החות'ים בתימן פשטו היום (ראשון) בצנעא על תוכנית המזון העולמית ויוניצ"ף, ועצרו לפחות עובד או"ם אחד. מדובר באירוע האחרון בסדרת פעולות דיכוי של החות'ים נגד עובדי ארגוני האו"ם, ושאר ארגונים בין-לאומיים.

שר ההסברה התימני מועמר אל-איריאני, מהממשלה הזוכה ללגיטימציה בין-לאומית, גינה את סבב המעצרים ואת ההתפרצויות למתקני האו"ם, והודיע כי החות'ים עצרו שניים מעובדי תוכנית המזון העולמית מתוך מטה הסוכנות בצנעא, שמו עובדי או"ם נוספים במעצר בית ואף ביצעו שורת מעצרים נוספת במחוז אל-חודיידה.

אל-איריאני אמר כי הממשלה התימנית הזהירה את ארגוני הסיוע וסוכנויות האו"ם שוב ושוב מהסיכונים בפעילות באזורי שליטת ארגון הטרור החות'י, וקראו להם להעביר את מטותיהם אל העיר עדן, המשמשת בתור הבירה הזמנית של תימן - כל עוד צנעא נמצאת תחת כיבוש חות''י.