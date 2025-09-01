אבו מאזן: אם יכירו בנו עוד מדינות, נבקש מעמד של חברה מלאה באו"ם

יו"ר הרשות הפלסטינית התייחס בריאיון להצהרות בעולם על הכרה במדינה פלסטינית: "המכשול בפנינו - וטו אמריקני במועצת הביטחון". עבאס תקף את התמשכות המלחמה בעזה: "נתניהו נחוש להמשיך להרוג את העם הפלסטיני מסיבות אישיות: ארבעה תיקים משפטיים שעומדים נגדו"

ריאיון עם יו"ר הראשות הפלסטינית מחמוד עבאס שודר הערב (שני) בערוץ אל-ערביה האמיראתי. אבו-מאזן התייחס לכוונות בעולם להכיר במדינה פלסטינית, ואמר כי אם מדינות נוספות ייתמכו בכך, הרשות הפלסטינית תפנה לאו"ם ותבקש לקבל מעמד של חברה מלאה במקום חברה משקיפה.

"כמובן ישנו מכשול אחד העומד בפנינו - במועצת הביטחון של האו"ם לאמריקנים יש וטו", אמר עבאס. "אני מכיר במדינת ישראל מאז 1988. גם הסכם אוסלו מהווה הכרה בישראל, אך ישראל אינה מעוניינת להכיר במדינה פלסטינית".

אבו-מאזן התייחס להתמשכות המלחמה ברצועה: "ישראל מעוניינת להרוס את עזה כולה, ואינה מעוניינת במדינה פלסטינית ולפיכך פעלה איך שפעלה לאחר 7 באוקטובר והרסה את עזה כמעט במלואה. עזה של עכשיו כבר אינה עזה שאנחנו אנו מכירים. כל יום נהרגים שם בין 50 ל-100 הרוגים, כך שישראל הופכת את הפלסטינים לנתון סטטיסטי. מצבם של הפלסטינים הרה אסון, לא רק בעזה, אלא גם בגדה".

יו"ר הרשות הוסיף כי הביע נכונות לחלוק את השלטון בעזה ביום שאחרי המלחמה וכי אין מניעה לקיים שותפות עם גורמים ערביים ובין-לאומיים בשלטון ברצועה. "נתניהו הוא המתנגד העיקרי לכך", אמר.

"דעת הקהל באירופה ובחלק גדול מהציבור בארצות הברית וגם בישראל מגנה את מה שמתרחש בעזה, אבל נתניהו נחוש להמשיך ולהרוג את העם הפלסטיני מסיבות אישיות: ארבעה תיקים משפטיים שתלויים ועומדים כנגדו. הוא רוצה להמשיך בתפקידו כדי שלא יישלח לכלא".

אבו-מאזן שלל סיכויים למלחמה מול ישראל: "איננו מעוניינים במלחמה, ועוד לפני 7 באוקטובר הצהרנו כי אנחנו עם ההתנגדות העממית הלא מזויינת, או התנגדות בדרך השלום".

יו"ר הרשות פנה במסר לנשיא ארצות הברית טראמפ: "זכותך להיות חבר של ישראל ולשרת את ישראל ככל אוות-נפשך, אך עליך להיות הוגן ולזכור שישנו גם עם פלסטיני". על נתניהו אמר: "הוא אינו מבצע פשעים פשוטים, אלא מחולל קטסטרופות - הורס את הארץ, הורג אנשים ברעב, יש יותר מזה?". עבאס הביע גם את תמיכתו בפירוק חמאס מנשקו: "אם חמאס מעוניין להיות חלק מן הפוליטיקה הפלסטינית, עליו להכיר באש"ף ובהתחייבויותיו ולהסכים להן ולכללי המשחק הבין-לאומיים. עליהם להסכים לעיקרון של 'מדינה אחת, עם אחד, צבא אחד ונשק אחד'".