דיווח: ארה"ב תמנע את כניסתו של אבו מאזן למדינה לקראת עצרת האו"ם

משרד החוץ של ארצות הברית הודיע היום (שישי) כי ישלול אשרות כניסה למדינה מחברים במשלחת הפלסטינית לאו"ם לקראת העצרת הכללית בניו יורק בחודש הבא. על פי דיווח בעיתון ניו יורק פוסט, יו"ר הרשות אבו מאזן הוא בין חברי המשלחת שאשרותיהם ישללו.

"אש"ף והרשות הפלסטינית לא מקיימים את התחייבויותיהם ומחבלים בסיכויים לשלום", נכתב בהודעת המשרד.

לפי שר החוץ האמריקני מרקו רוביו, האשרות יישללו בגין תמיכה בטרור, נקיטת צעדים חד-צדדיים להקמת מדינה פלסטינית והאדרת אלימות. בניו יורק פוסט דווח כי נציגי המשלחת הפלסטינית לאו"ם קיבלו החרגות בכל הנוגע לאשרות הכניסה ולשהייתם בניו יורק.

שר החוץ גדעון סער בירך על ההחלטה האמריקנית ומסר: "אנו מודים לנשיא דונלד טראמפ ולממשלו על הצעד הנועז ועל העמידה לצד ישראל".

במהלך הוועידה שיזמו צרפת וסעודיה במטה האו"ם בניו יורק בספטמבר, צפויות בין היתר אוסטרליה, קנדה, ניו זילנד, פינלנד, לוקסמבורג, פורטוגל וסן מרינו לפעול לקראת הכרה במדינה פלסטינית, בנוסף למדינות שחלקן כבר פרסמו הצהרה דומה ובהן ספרד, אירלנד, מלטה ונורווגיה.

החלטת משרד החוץ מתבססת על חוקים אמריקניים האוסרים פעילות להכרה חד-צדדית במדינה פלסטינית וכן על החוק האוסר תשלום של הרשות הפלסטינית לאסירים פלסטינים ולבני משפחותיהם.

החוקים האלה אינם חדשים, אך מעולם לא שימשו סיבה למניעת כניסה של נציגים פלסטינים רשמיים לארצות הברית. לפי הנוהג, ארצות הברית לא מתערבת לרוב בכניסת מנהיגים זרים לעצרת האו"ם בניו יורק, גם כשמדובר במדינות אויב. כך למשל, לא נמסר על החלטות האוסרות על מנהיגי איראן או רוסיה להגיע לעצרת.