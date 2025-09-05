מארגני תחרות שחמט בין-לאומית בספרד קבעו: ישראלים לא יתחרו תחת הדגל

בהנהלת התחרות שצפויה להיפתח בעוד כשבוע בחבל הבאסקים קבעו כי ישראלים יוכלו להשתתף רק תחת דגל הפדרצייה העולמית. בישראל זועמים: "מדובר על צעד חריף שהתקבל באישור ממשלת ספרד"

מארגני תחרות שחמט בספרד קבעו: ישראלים לא יתחרו תחת הדגל

מארגני תחרות שחמט בין-לאומית שאמורה להתקיים בחבל הבאסקים בצפון ספרד הודיעו בימים האחרונים לשחמטאים הישראלים שהיו אמורים להשתתף בטורניר כי לא יתאפשר להם להתחרות כנציגים של ישראל. כך נודע היום (שישי) לכאן חדשות.

בתחרות שנפתחת בעוד כשבוע אמורים להתחרות שבעה שחמטאים ישראלים, ואולם בהודעה שהגיעה ממארגניה נאמר כי הישראלים יוכלו להתחרות רק תחת דגל פדרציית השחמט - כלומר כלא שייכים לאף מדינה.

ליאור איזנברג, מנהל מועדון שחמט גדול בארץ, הפעיל בנושא דה-לגיטימציה של הספורט הישראלי, מסר כי "מדובר בצעד חריף שכן הוא נעשה באישור התאחדות השחמט הספרדית שהחלטותיה הינן באישור הממשלה הספרדית".

עוד מסרי כי "ארגון השחמט העולמי צריך להבהיר למארגנים כי במידה ואכן ידבקו בגישה זו התחרות תפסל מקבלת דירוג בינלאומי של פיד"ה, צעד שדה פאקטו שיביא לביטול האירוע וללחץ על המארגנים לשנות את החלטתם".