מארגני תחרות שחמט בין-לאומית בספרד קבעו: ישראלים לא יתחרו תחת הדגל

מארגני תחרות שחמט בספרד קבעו: ישראלים לא יתחרו תחת הדגל
בהנהלת התחרות שצפויה להיפתח בעוד כשבוע בחבל הבאסקים קבעו כי ישראלים יוכלו להשתתף רק תחת דגל הפדרצייה העולמית. בישראל זועמים: "מדובר על צעד חריף שהתקבל באישור ממשלת ספרד"
מחבר דב גיל-הר
Getting your Trinity Audio player ready...
לוח שחמט
לוח שחמט צילום: Andrew Harnik, AP

מארגני תחרות שחמט בין-לאומית שאמורה להתקיים בחבל הבאסקים בצפון ספרד הודיעו בימים האחרונים לשחמטאים הישראלים שהיו אמורים להשתתף בטורניר כי לא יתאפשר להם להתחרות כנציגים של ישראל. כך נודע היום (שישי) לכאן חדשות.

בתחרות שנפתחת בעוד כשבוע אמורים להתחרות שבעה שחמטאים ישראלים, ואולם בהודעה שהגיעה ממארגניה נאמר כי הישראלים יוכלו להתחרות רק תחת דגל פדרציית השחמט - כלומר כלא שייכים לאף מדינה.

ליאור איזנברג, מנהל מועדון שחמט גדול בארץ, הפעיל בנושא דה-לגיטימציה של הספורט הישראלי, מסר כי "מדובר בצעד חריף שכן הוא נעשה באישור התאחדות השחמט הספרדית שהחלטותיה הינן באישור הממשלה הספרדית".

עוד מסרי כי "ארגון השחמט העולמי צריך להבהיר למארגנים כי במידה ואכן ידבקו בגישה זו התחרות תפסל מקבלת דירוג בינלאומי של פיד"ה, צעד שדה פאקטו שיביא לביטול האירוע וללחץ על המארגנים לשנות את החלטתם".

עוד בנושא

מפגינים פרו פלסטינים בחבל הבאסקים

בשל מחאה פרו פלסטינית: דרמה במרוץ האופניים היוקרתי

כשהשמיים סגורים - חוזרים מהים? הפיתרון לתיירים שתקועים בישראל במלחמה

"עד שרצח העם ייפסק": סוכנת נדל"ן סירבה להשכיר לישראלים

תגיות |
בחירת העורכת
  • "הילדים בגן צחקו שיש לי שפם": הילדות שמסירות שיער בלייזר לקראת כיתה א'
    "בגן צחקו שיש לי שפם": הילדות שמסירות שיער לפני כיתה א'
  • קולדפליי
    "כריס מרטין טיפש": סולן קולדפליי עצבן את הישראלים
  • אגם בוחבוט
    שרית חדד החדשה? צוללים לאלבום הראשון של אגם בוחבוט
  • אחמד א-רהווי, ראש ממשלת החות'ים
    מאחורי המתקפה על צמרת החות'ים
  • ערבים לזה | מנסור
    היוטיובר הדרוזי שנמצא בחזית ההסברה שלנו | ערבים לזה

אולי יעניין אותך