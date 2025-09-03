בשל מחאה פרו פלסטינית: מרוץ אופניים יוקרתי לא הגיע לסיומו

מארגני תחרות "וואלטה אספניה" החליטו כי בקטע ה-11 של המרוץ לא יוכרז מנצח. זאת בשל התפרצויות רבות של המפגינים לכביש ומחאת נגד קבוצת "ישראל פרמייר טק" המשתתפת במרוץ

אירוע תקדימי באחת משלוש תחרויות האופניים הגדולות בעולם: יום המרוצים ה-11 בתחרות ה"וואלטה אספנייה" הספרדית, שנערכה היום (רביעי) בחבל הבאסקים, לא הגיע לסיומו בשל מחאות רבות נגד ישראל ונגד הקבוצה "ישראל פרמייר טק".

בין היתר כללה המחאה של הפרו פלסטינים התפרצויות רבות לתוך הכביש וחסימתו.

לדברי מנהל התקשורת של קבוצת "ישראל פרמייר טק", צדוק יחזקאלי: "היום היו אלפים רבים של מוחים. מניח שלכל אורך המסלול עם המראות שנראו בבילבאו כעת בוודאי מדובר ביותר מ-10 אלפים מפגינים שחיכו ופוזרו".

עוד הוסיף יחזקאלי: "בילבאו (בירת חבל הבאסקים) מציגה מחזה שעוד לא ראינו. כל העיר נכבשה. כל העיר בדומיננטיות מוחלטת של פרו פלסטינים עם דגלי פלסטין ושלטים נגד ישראל".

מדובר בהפגנה האנטי ישראלית הגדולה אי פעם בתחרויות ספורט. כאשר זה קורה בתחרות ענק כמו ה"וואלטה אספנייה", אחת משלוש תחרויות האופניים הגדולות בעולם לצד הטור דה פראנס והג'ירו ד'איטליה, המשמעות הופכת לדרמטית וחמורה אף יותר, כזו שמסכנת אפילו יותר את המשך השתתפות של נבחרות ישראליות וספורטאים ישראלים בתחרויות ספורט גדולות בעולם.