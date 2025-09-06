מפגינים פרו-פלסטינים עצרו ישיבת מועצה של עירייה בלגית בגלל קשרים עם המועצה האזורית מגידו

בלגיה: הפגנה בישיבת מועצה מקומית - בגלל קשרים עם מגידו
המפגינים הפריעו לישיבת המועצה של איקסל, פרבר של בריסל, בשל ברית ערים תאומות עם המועצה האזורית מגידו. המפגינים קראו לנשיאת המועצה היהודיה "צבועה", וטענו כי למרות שהברית כבר בוטלה רשמית - עדיין מתקיימים קשרים עם מגידו
ישיבת מועצה סוערת בבלגיה
ישיבת מועצה סוערת בבלגיה צילום: D.H

ישיבת מועצה של עיריית איקסל שנערכה ביום חמישי האחרון התפוצצה בעקבות פעילותם של פעילים פרו-פלסטינים. זאת לאור ברית ערים תאומות בין איקסל לבין המועצה האזורית מגידו. המפגינים צעקו והאשימו את נשיאת המועצה היהודיה בצביעות - עד שראש העירייה נאלץ לעצור את הישיבה ולפזרה.

אין זו הפעם הראשונה שהנושא מחולל מהומות בעיריית איקסל. ברית הערים התאומות עם המועצה האזורית מגידו כוננה לפני 13 שנים, הסכם שכבר בוטל פורמלית לפני כשנה בלחץ תנועת ה-BDS בבלגיה.

אחת הטענות של המפגינים הייתה שכלא מגידו שנמצא בתחומי המועצה האזורית מגידו ובו מוחזקים כ-1,000 אסירים ביטחוניים הוא "סמל לקולוניאליזם הישראלי על הפלסטינים", ולכן דינה של ברית הערים התאומות עם מגידו להתבטל.

אולם, הפעילים הפרו-פלסטינים טענו כי העירייה ממשיכה למרות הכל לקיים קשרים עם מגידו. שלשום בערב הם פרצו לישיבת המועצה ובמשך כמעט שעה וחצי קראו לשחרור פלסטין, התעמתו עם חברי מועצה ודרשו את גם את סיום הקשרים בפועל עם מגידו הישראלית.

המפגינים מיקדו את הקריאות כלפי ראש העיר, אך בעיקר כנגד נשיאת המועצה היהודיה, ויויאן טייטלבאום, שהואשמה ב"צביעות" וב"הונאת הציבור".

חברת המועצה הפרו-פלסטינית מרגוט אנטואן טענה בישיבה כי למרות השעיית הקשרים הרשמית עם מגידו בספטמבר 2024, החלטה שאושרה שוב בשנת 2025, מתקיימים קשרים "בלתי נסבלים מבחינה מוסרית" ותהתה: "כיצד איקסל יכולה להישאר קשורה לעיר המעורבת ברצח עם?". לנוכח המהומה ראש העיריה רומן דה ראוסם נאלץ לבסוף להפסיק את הישיבה ולפזרה.

במקביל, הכריזה העירייה על קמפיין הזדהות עם הכפר הפלסטיני-נוצרי, א-זבאבדה, שגם איתו כוננה ברית ערים תאומות. "אנו נוקטים צעדים קונקרטיים מאוד כדי לתמוך בפלסטין", אמר ראש העיר דה רוסמה. הקמפיין, "יחד למען זבאבדה", שואף לגייס כספים עבור מי שתייה, מזון וחינוך.

