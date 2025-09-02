שר החוץ של בלגיה הכריז: "נכיר במדינה פלסטינית בעצרת האו"ם"

מקסים פרבו הצהיר כי מדינתו תכיר בפלסטינים בכינוס העצרת הכללית של האו"ם החודש. עם זאת, הבהיר כי ההחלטה תיכנס לתוקף עם "שחרור החטוף האחרון". עוד אמר השר כי בלגיה נקטה ב-12 סנקציות נגד ישראל ונגד "שני שרים קיצוניים"

שר החוץ של בלגיה מקסים פרבו הכריז הלילה (שלישי) כי בלגיה תכיר במדינה פלסטינית בכינוס העצרת הכללית של האו"ם החודש. פרבו הוסיף כי יפעל להטלת סנקציות על ישראל.

לצד הדברים, פרבו הבהיר כי "מתוך מודעות לטראומה שנוצרה בקרב העם הישראלי עקב פיגועי הטרור של חמאס ב-7 באוקטובר 2023, הפורמליזציה המנהלית של הכרה זו באמצעות צו מלכותי תתרחש כאשר החטוף האחרון ישוחרר וחמאס לא יקבל עוד על עצמו כל ניהול של פלסטין".

בחשבון ה-X שלו כתב פרבו כי "לאור הטרגדיה ההומניטרית המתרחשת בפלסטין ובמיוחד בעזה, ונוכח האלימות שמבצעת ישראל תוך הפרת המשפט הבין-לאומי, בלגיה נאלצה לקבל החלטות נחרצות כדי להגביר את הלחץ על ממשלת ישראל ועל הטרוריסטים של חמאס".

הוא הוסיף: "אין מדובר בסנקציות על העם הישראלי, אלא בהבטחה שממשלתה תכבד את המשפט הבין-לאומי וההומניטרי ותנקוט פעולה כדי לנסות לשנות את המצב בשטח".

לדבריו של שר החוץ הבלגי, "12 סנקציות ננקטו ברמה הלאומית, כולל איסור על ייבוא ​​מוצרים מההתנחלויות, סקירת מדיניות הרכש הציבורי עם חברות ישראליות, הגבלת סיוע קונסולרי לבלגים החיים בהתנחלויות שאינן חוקיות, איסורי טיסות ומעבר והכללה ברשימת ה'פרסונה נון גרטה' בארצנו של שני שרים ישראלים קיצוניים, כמה מתנחלים אלימים ומנהיגי חמאס".

השר הוסיף כי בלגיה תצטרף למדינות החתומות על הצהרת ניו יורק, וזאת במטרה להתוות את הדרך לפתרון שתי המדינות. עוד אמר כי בלגיה מחויבת לשיקום פלסטין, וטען כי במקביל המדינה תקדם יוזמות נגד אנטישמיות בשיתוף הקהילה היהודית המקומית.

המהלך הבלגי מצטרף ליוזמות מקבילות של מדינות נוספות בהן צרפת, בריטניה, פורטוגל וקנדה, שהודיעו גם הן כי יכירו בפלסטין במהלך חודש ספטמבר.

אבו מאזן: אם יכירו בנו עוד מדינות, נבקש מעמד של חברה מלאה באו"ם

ריאיון עם יו"ר הרשות הפלסטינית מחמוד עבאס שודר אמש בערוץ אל-ערביה האמיראתי. אבו-מאזן התייחס לכוונות בעולם להכיר במדינה פלסטינית, ואמר כי אם מדינות נוספות ייתמכו בכך, הרשות הפלסטינית תפנה לאו"ם ותבקש לקבל מעמד של חברה מלאה במקום חברה משקיפה.

"כמובן ישנו מכשול אחד העומד בפנינו - במועצת הביטחון של האו"ם לאמריקנים יש וטו", אמר מחמוד עבאס. "אני מכיר במדינת ישראל מאז 1988. גם הסכם אוסלו מהווה הכרה בישראל, אך ישראל אינה מעוניינת להכיר במדינה פלסטינית".

אבו-מאזן התייחס להתמשכות המלחמה ברצועה: "ישראל מעוניינת להרוס את עזה כולה, ואינה מעוניינת במדינה פלסטינית ולפיכך פעלה איך שפעלה לאחר 7 באוקטובר והרסה את עזה כמעט במלואה. עזה של עכשיו כבר אינה עזה שאנחנו אנו מכירים. כל יום נהרגים שם בין 50 ל-100 הרוגים, כך שישראל הופכת את הפלסטינים לנתון סטטיסטי. מצבם של הפלסטינים הרה אסון, לא רק בעזה, אלא גם בגדה".