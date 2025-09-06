נציגים ישראלים הגיעו לתערכות נשק בפולין - וזומנו לחקירה

בתלונה שהגישו ארגוני זכויות אדם נגד החברות הישראליות, נטען כי החברות משווקות אמצעי לחימה ככאלו ש"נוסו בשטח" לאחר שהופעלו נגד אזרחים ברצועת עזה

ארגון KAKTUS הפולני-פלסטיני הגיש ב-3 לספטמבר תלונה, יחד עם ארגוני זכויות אדם נוספים, נגד נציגיה של ארבעה חברות נשק ישראליות שהשתתפו בתערכות הנשק הבינלאומית MSPO שהתקיימה בקיילצה שבפולין במהלך השבוע.

בתלונה נטען כי החברות - בהן רפאל, אלביט, התעשייה האווירית ו-Smartshooter - מבצעות הסתה וסיוע לפשעים בינלאומיים, כולל רצח עם, עוד נטען שהחברות משווקות אמצעי לחימה ככאלו ש"נוסו בשטח" משום שהם שהופעלו נגד אזרחים ברצועת עזה. חלק מהנציגים שזומנו לחקירה כבר עזבו את פולין.

במקביל לתלונה התקיימה מחאה בתערוכה, במהלכה שפכו פעילים חומר אדום המדמה דם על דוכן אלביט, ושוחררו לאחר מעצר קצר. עד סוף השבוע פונו כל הדוכנים הישראליים מהאירוע.

הארגונים דורשים מהרשויות הפולניות להפסיק שיתוף פעולה עם חברות ישראליות ולפעול בהתאם להתחייבויות פולין לאמנה למניעת רצח עם ולאמנת ז'נבה, בטענה שמדובר בהפיכת פולין ל"מרחב לגיטימציה לנשק שנוסה על אזרחים".