באמצעות מצ'טות: מיליציית דאעש טבחה באזרחים בקונגו, לפחות 60 נרצחו

במהלך טקס הלוויה מקומי בכפר במזרח המדינה, מילציית ADF הפועלת זה שנים במדינה, טבחה באמצעות מצ'טות במקומיים. הכוחות ממשיכים בזיהוי מספר הקורבנות

אזרחים בקונגו אחרי עימות עם אנשי ADF (מיליצייה של דאעש) צילום: REUTERS/Gradel Muyisa Mumbere

כ-60 בני אדם נרצחו בקונגו, במתקפת מיליציה חמושה (ADF) השייכת לדאעש. כך דווח היום (שלישי) מפי גורמיים רשמיים במדינה. הטבח התבצע בשעות הלילה, בעיצומה של הלווייה בכפר נטויו שבמחוז לוברו, במזרח הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו.

אנשי המיליציה האיסלמיסטית תקפו את משתתפי הטקס בסביבות השעה 21:00, והרגו את מרבית הנוכחים באמצעות מצ'טות. מניין הנרצחים צפוי להיות אף גבוה יותר, בשל חיפושים אחר קורבנות נוספים.

מיליציית ADF, הנתמכת בידי ארגון המדינה האסלאמית (דאעש), פעילה במזרח קונגו זה שנים רבות ונאבקת על שליטה במשאבים ובשטחים מול מיליציות יריבות וכוחות צבא. המיליצייה החלה את פעילותה באוגנדה השכנה, אך העבירה את מרכז פעילותה לקונגו בסוף שנות ה-90 תוך אימוץ האידיאולוגיה האסלאמית של דאעש.

פעילות הארגון (ADF) בחודשים האחרונים גרמה לערעור היציבות במזרח קונגו, אזור עשיר במינרלים. בחודשים האחרונים ביצעה המיליציה כמה פעולות טרור בהן נטבחו עשרות אזרחים. הצבא הקונגולזי וצבא אוגנדה אף הודיעו באחרונה כי תגברו את הפעילות המשותפת נגד המיליציה, אך למרות הלחץ הצבאי, ADF ממשיכה לפעול באזור ולבצע מתקפות נרחבות נגד אזרחים.

באזור פועלת מיליצה נוספת הנתמכת על ידי רואנדה, בשם M23. מרבית הפעילים בה הם בני הטוטסי, אחת הקבוצות האתניות המרכזיות בקונגו ואוגנדה. בתחילת השנה כבשה המיליציה את העיר גומה במזרח קונגו, תוך סיוע צבא רואנדה שלמעשה פלש לקונגו על מנת לסייע למורדים.