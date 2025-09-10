פולין: המרחב האווירי מעל שדות התעופה נסגר בצל דיווחים על חדירת מל"טים רוסיים

דיווחים: מל"טים רוסיים חדרו לשטח פולין
חיל האוויר האוקראיני הזהיר מחדירת מל"טים לשטח פולין. בתגובה הוקפצו מטוסים של פולין ושל נאט"ו ו-4 נמלי תעופה במדינה נסגרו בשל "פעילות צבאית בלתי מתוכננת הקשורה בביטחון המדינה"
מחבר רם ברנדס
Getting your Trinity Audio player ready...
המרחב האווירי בפולין נסגר
המרחב האווירי בפולין נסגר צילום: FlightRadar

המרחב האווירי סביב מספר נמלי תעופה בולטים בפולין נסגר לתנועה הלילה (רביעי) בשל "פעילות צבאית בלתי מתוכננת הקשורה בביטחון המדינה", זאת בצל דיווחים על זליגה אפשרית של כטב"מים רוסיים למדינות הגובלות באוקראינה. ב-CNN דווח כי מטוסים פולנים ומטוסי נאט"ו הוזנקו לאזור.

חיל האוויר של אוקראינה הזהיר הלילה כי רחפנים רוסיים נכנסו למרחב האווירי של פולין ומאיימים על העיר זאמושץ'. "רחפנים בפולין, עושים דרכם מערבה, לעבר העיר זאמושץ'" נכתב בהודעת חיל האוויר האוקראיני בטלגרם. צבא פולין הודיע כי העלה מטוסי קרב לאוויר כדי להבטיח את ביטחון המרחב האווירי. לא נמסר כמה רחפנים חדרו למרחב האווירי של פולין.

ארבעה נמלי תעופה בפולין נסגרו לאור הפעילות החריגה, מטוסים אזרחיים רבים המתינו באוויר דקות ארוכות. למטוס ראשון נחת כמעט שעתיים אחרי סגירת המרחב האווירי בבירה הפולנית.

בתוך כך, חבר הקונגרס האמריקני ג'ו ווילסון פרסם ציוץ ברשת X לפיו "רוסיה תוקפת את פולין, בעלת ברית נאט"ו, באמצעות רחפנים איראניים, פחות משבוע לאחר שהנשיא טראמפ אירח את הנשיא נברוצקי בבית הלבן. זוהי פעולה מלחמה, ואנו אסירי תודה לבנות ברית נאט"ו על תגובתן המהירה לתוקפנות המתמשכת והבלתי מעוררת של פושע המלחמה פוטין נגד מדינות חופשיות ופרודוקטיביות".

עוד בנושא

זלנסקי ואנשי צבא אוקראינים

האיחוד האירופי: עובדים על תוכנית למשלוח כוחות לאוקראינה

Vladimir Smirnov, AP

במערב חוששים: רוסיה יוזמת שריפות ומעשי חבלה באירופה

בחירת העורכת
  • עטיפת Axis: Bold as Love
    האיש והגיטרה החשמלית: 55 שנים ללכתו של ג'ימי הנדריקס
  • הבלתי מאוזנים
    אפשר להיות פמיניסטית ועדיין לבקש בן זוג עשיר?
  • האב חטף את ילדיו ליער בעקבות סכסוך גירושין, נתפס - ונורה למוות
    אחרי 4 שנים של מצוד: האב שחטף את ילדיו נתפס בניו זילנד
  • שיר אחד עונה 2 | פרק 5 - ריקי גל: "היי שקטה"
    כאילו אין בהן דופי: הטקסט שהפגיש בין ריקי גל ורחל שפירא
  • שלמה ארצי
    אלה האמנים שישתתפו בטקס הזיכרון הלאומי ל-7 באוקטובר

אולי יעניין אותך