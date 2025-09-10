פולין: המרחב האווירי מעל שדות התעופה נסגר בצל דיווחים על חדירת מל"טים רוסיים

המרחב האווירי סביב מספר נמלי תעופה בולטים בפולין נסגר לתנועה הלילה (רביעי) בשל "פעילות צבאית בלתי מתוכננת הקשורה בביטחון המדינה", זאת בצל דיווחים על זליגה אפשרית של כטב"מים רוסיים למדינות הגובלות באוקראינה. ב-CNN דווח כי מטוסים פולנים ומטוסי נאט"ו הוזנקו לאזור.

חיל האוויר של אוקראינה הזהיר הלילה כי רחפנים רוסיים נכנסו למרחב האווירי של פולין ומאיימים על העיר זאמושץ'. "רחפנים בפולין, עושים דרכם מערבה, לעבר העיר זאמושץ'" נכתב בהודעת חיל האוויר האוקראיני בטלגרם. צבא פולין הודיע כי העלה מטוסי קרב לאוויר כדי להבטיח את ביטחון המרחב האווירי. לא נמסר כמה רחפנים חדרו למרחב האווירי של פולין.

ארבעה נמלי תעופה בפולין נסגרו לאור הפעילות החריגה, מטוסים אזרחיים רבים המתינו באוויר דקות ארוכות. למטוס ראשון נחת כמעט שעתיים אחרי סגירת המרחב האווירי בבירה הפולנית.

בתוך כך, חבר הקונגרס האמריקני ג'ו ווילסון פרסם ציוץ ברשת X לפיו "רוסיה תוקפת את פולין, בעלת ברית נאט"ו, באמצעות רחפנים איראניים, פחות משבוע לאחר שהנשיא טראמפ אירח את הנשיא נברוצקי בבית הלבן. זוהי פעולה מלחמה, ואנו אסירי תודה לבנות ברית נאט"ו על תגובתן המהירה לתוקפנות המתמשכת והבלתי מעוררת של פושע המלחמה פוטין נגד מדינות חופשיות ופרודוקטיביות".