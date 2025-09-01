האיחוד האירופי: עובדים על "תוכניות מדויקות" למשלוח כוחות לאוקראינה

האיחוד האירופי: עובדים על תוכנית למשלוח כוחות לאוקראינה
מעצמות אירופה מגבשות תוכנית להקמת "כוח רב לאומי" שיפעל בשטח אוקראינה במקרה שתושג הפסקת אש. כעת: העיניים ליום חמישי בפריז, שם צפויות להימשך השיחות בין הצדדים
מחבר דב גיל-הר
זלנסקי ואנשי צבא אוקראינים
זלנסקי ואנשי צבא אוקראינים צילום: Ukrainian Presidential Press Office via AP

נשיאת הנציבות האירופית אורסולה פון דר ליין אנרה כי המדינות המובילות באיחוד האירופי עובדות על "תוכניות מדויקות למדי" לפעולות צבאיות אפשריות באוקראינה, כחלק מערובות ביטחוניות להפסקת אש אפשרית בין הצדדים בעקבות השיחות בבית הלבן.

בריאיון ל"פייננשל טיימס" פירטה פון דר ליין כי כחלק מהתוכנית ישלחו מעצמות אירופה כוחות צבאיים לאוקראינה, שיהוו "כוח רב-לאומי" בגיבוי ארצות הברית. לדבריה, התוכנית כוללות פריסת עשרות אלפי חיילים אירופאים למערכות סיור, פיקוד ובקרה, וכן דרישות לוגיסטיות לצורך גיוס כוחות אפשרי.

השיחות שהחלו בבית הלבן צפויות להימשך ביום חמישי השבוע בפריז, בתיווכו של נשיא צרפת עמנואל מקרון. בין הצפויים להשתתף נמנים קנצלר גרמניה פרידריך מרץ, ראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר, מזכ"ל נאט"ו מארק רוטה ופון דר ליין. עדיין לא ברור אם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ יצטרף אליהן.

הודנה באירופה? | האזינו להסכת "עוד יום"

לדברי נשיאת הנציבות, טראמפ הבטיח השתתפות אמריקנית ביוזמה הביטחונית. התחייבות זו לדבריה של פון דר ליין "אושררה מחדש באופן ברור שוב ושוב". הבסיס לכך היה הפגישה בוושינגטון של מנהיגי אירופה עם טראמפ, ועם נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי.

במקביל לשיחות בחדרי הבית הלבן ואלה שמתוכננות השבוע בפריז, בשטח המלחמה נמשכת במלוא עוזה. בשבוע שעבר פתחה רוסיה במתקפה נרחבת על הבירה קייב, בה נהרגו 25 בני אדם ועשות נוספים נפצעו. חיל האוויר האוקראיני דיווח כי המתקפה כללה כ-600 כטב"מים ו-31 טילים, שפגעו בתשתיות אנרגיה בעיר הבירה.

במתקפה הקטלנית נפגע מבנה של האיחוד האירופי בבירה האוקראינית, דבר שגרר גינוי נרחב של מנהיגי האיחוד. נשיא המועצה האירופית אנטוניו קושטה הצהיר: "האיחוד לא יירתע". נשיאת הפרלמנט האירופי רוברטה מצולה כינתה את התקיפה "תוקפנות חסרת היגיון".

