"ידיד ישראל, התנקשות מתועבת": התגובות לרצח צ'ארלי קירק

מנהיגים מכל רחבי הקשת הפוליטית גינו את ההתנקשות בפעיל הימין והביעו צער עמוק • מהנשיא טראמפ ועד לנשיאים לשעבר ביידן ואובמה, דרך מנהיגים זרים ועד סלבריטאים - המסר אחד: אין מקום לאלימות פוליטית בחברה דמוקרטית

ההתנקשות בפעיל הימין האמריקני צ'ארלי קירק אמש (רביעי) ביוטה גררה גינויים נרחבים מכל קצוות הקשת הפוליטית בארצות הברית ומחוץ לה. לפנות בוקר מסרו בבולשת הפדרלית כי נעצר חשוד בהתנקשות, ששוחרר בתום חקירה. ראש הסוכנות, קאש פאטל, הודיע כי המצוד נמשך.

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ פרסם הודעה מצולמת בה אמר כי הוא "מלא צער וזעם על ההתנקשות המתועבת" והוסיף כי מדובר ב"רגע אפל לאמריקה". גם רעיית הנשיא מלאניה טראמפ ספדה לקירק ואמרה שכעת שני ילדיו יצטרכו לגדול ללא אביהם ולגדול על סיפורים במקום על זיכרונות.

TO MY GREAT FELLOW AMERICANS… pic.twitter.com/oRsrE5TTHr — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 11, 2025

דקת דומייה התקיימה לזכרו של קירק בקונגרס בעקבות הידיעה על ההתנקשות בו. הנשיא לשעבר ג'ו ביידן הבהיר שאין מקום בארצות הברית לסוג אלימות כפי שהיה ביוטה. גם הנשיא לשעבר ברק אובמה אמר כי אף שלא יודעים מי היורה ומה מניעיו - אין מקום בדמוקרטיה האמריקנית לאלימות מתועבת שכזו.

There is no place in our country for this kind of violence. It must end now. Jill and I are praying for Charlie Kirk’s family and loved ones. — Joe Biden (@JoeBiden) September 10, 2025

ההתנקשות בקירק זכתה להספדים גם ממנהיגים זרים ברחבי העולם. ראש הממשלה בנימין נתניהו תיאר את קירק כידיד ישראל שלחם למענה, וסיפר כיצד שוחח איתו לפני כשבועיים והזמין אותו לארץ. ראש ממשלת איטליה ג'ורג'יה מלוני אמרה שהיא בהלם מההתנקשות, והתייחסה אל האירוע כאל פצע לדמוקרטיה ולכל מי שמאמין בחירות.

Charlie Kirk was murdered for speaking truth and defending freedom. A lion-hearted friend of Israel, he fought the lies and stood tall for Judeo-Christian civilization. I spoke to him only two weeks ago and invited him to Israel. Sadly, that visit will not take place.

We lost an… — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) September 10, 2025

נשיא ארגנטינה חוויאר מיליי פרסם תמונה משותפת שלו ושל קירק, אמר שהעולם כולו "הפסיד בן אדם מדהים" והפנה אצבע מאשימה כלפי השמאל סביב רציחתו. ראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר שלח את תנחומיו וגינה כל סוג של אלימות פוליטית.

My heart is with Charlie Kirk’s family, and with the United States.



Politics has become a disease in this country, and it’s deadly. But don’t listen to the pessimists who say there is no cure.



There is a cure. It is inside of us. We must find our better angels and walk back… — Arnold (@Schwarzenegger) September 10, 2025

גם ידוענים מיהרו להגיב על ההתנקשות בקירק. מושל קליפורניה בדימוס ארנולד שוורצנגר קרא להתרחק מגורמים קיצוניים, ושחובה להסכים שאסור לפתור ויכוחים פוליטיים באמצעות אלימות. מנחה הלייט-נייט ג'ימי קימל תהה בפוסט שפרסם באינסטגרם אם במקום להפנות אצבע מאשימה, לא מוטב להסכים ליום אחד שזה "נורא ומפלצתי לירות בבן אדם אחר".