המצוד אחר היורה נמשך

"ידיד ישראל, התנקשות מתועבת": התגובות לרצח צ'ארלי קירק
מנהיגים מכל רחבי הקשת הפוליטית גינו את ההתנקשות בפעיל הימין והביעו צער עמוק • מהנשיא טראמפ ועד לנשיאים לשעבר ביידן ואובמה, דרך מנהיגים זרים ועד סלבריטאים - המסר אחד: אין מקום לאלימות פוליטית בחברה דמוקרטית
מחבר איתמר מרגלית
  • איתמר מרגלית
צ'ארלי קירק בכנס בחירות של דונלד טראמפ בלאס וגאס, אוקטובר 2024
צ'ארלי קירק בכנס בחירות של דונלד טראמפ בלאס וגאס, אוקטובר 2024 צילום: אי-פי

ההתנקשות בפעיל הימין האמריקני צ'ארלי קירק אמש (רביעי) ביוטה גררה גינויים נרחבים מכל קצוות הקשת הפוליטית בארצות הברית ומחוץ לה. לפנות בוקר מסרו בבולשת הפדרלית כי נעצר חשוד בהתנקשות, ששוחרר בתום חקירה. ראש הסוכנות, קאש פאטל, הודיע כי המצוד נמשך.

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ פרסם הודעה מצולמת בה אמר כי הוא "מלא צער וזעם על ההתנקשות המתועבת" והוסיף כי מדובר ב"רגע אפל לאמריקה". גם רעיית הנשיא מלאניה טראמפ ספדה לקירק ואמרה שכעת שני ילדיו יצטרכו לגדול ללא אביהם ולגדול על סיפורים במקום על זיכרונות.

דקת דומייה התקיימה לזכרו של קירק בקונגרס בעקבות הידיעה על ההתנקשות בו. הנשיא לשעבר ג'ו ביידן הבהיר שאין מקום בארצות הברית לסוג אלימות כפי שהיה ביוטה. גם הנשיא לשעבר ברק אובמה אמר כי אף שלא יודעים מי היורה ומה מניעיו - אין מקום בדמוקרטיה האמריקנית לאלימות מתועבת שכזו.

ההתנקשות בקירק זכתה להספדים גם ממנהיגים זרים ברחבי העולם. ראש הממשלה בנימין נתניהו תיאר את קירק כידיד ישראל שלחם למענה, וסיפר כיצד שוחח איתו לפני כשבועיים והזמין אותו לארץ. ראש ממשלת איטליה ג'ורג'יה מלוני אמרה שהיא בהלם מההתנקשות, והתייחסה אל האירוע כאל פצע לדמוקרטיה ולכל מי שמאמין בחירות.

נשיא ארגנטינה חוויאר מיליי פרסם תמונה משותפת שלו ושל קירק, אמר שהעולם כולו "הפסיד בן אדם מדהים" והפנה אצבע מאשימה כלפי השמאל סביב רציחתו. ראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר שלח את תנחומיו וגינה כל סוג של אלימות פוליטית.

גם ידוענים מיהרו להגיב על ההתנקשות בקירק. מושל קליפורניה בדימוס ארנולד שוורצנגר קרא להתרחק מגורמים קיצוניים, ושחובה להסכים שאסור לפתור ויכוחים פוליטיים באמצעות אלימות. מנחה הלייט-נייט ג'ימי קימל תהה בפוסט שפרסם באינסטגרם אם במקום להפנות אצבע מאשימה, לא מוטב להסכים ליום אחד שזה "נורא ומפלצתי לירות בבן אדם אחר".

