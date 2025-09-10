הפעיל הפרו-ישראלי צ'ארלי קירק נורה באירוע באוניברסיטת יוטה בארה"ב

בתיעוד שהופץ ממקום האירוע נשמעות יריות לאחריהם המשפיען צונח אל הקרקע. מצבו לא ברור בשלב זה. קירק נחשב לתומך ישראל ומפיץ ערכים שמרניים בקרב הצעירים האמריקנים. חשוד בירי נעצר

יוצר התוכן הפרו-ישראלי צ'ארלי קירק נורה הערב (רביעי) במהלך נאום באוניברסיטת יוטה. מתיעוד שהופץ מזירת האירוע נראה הרגע בו נשמעות יריות וקירק נראה צונח אל הקרקע. מצבו לא ברור בשלב זה. בסוכנות הידיעות AP מסרו שמצבו של קירק "קריטי". דוברו מסר כי "מצבו אינו ידוע". חשוד בירי נעצר.

בעקבות האירוע הודיעה אוניברסיטת יוטה כי הקמפוס נסגר והשיעורים בוטלו "עד להודעה חודשה". עוד נכתב כי יש לעזוב את הקמפוס מיד ויש לפעול לפי הוראות המשטרה בזירה. גורם באוניברסיטה סיפר לפוקס ניוז כי היורה היה ממוקם במבנה במרחק של כ-180 מטרים מקירק.

הירי בקירק גרר תגובות במערכת הפוליטית בארצות הברית. הנשיא דונלד טראמפ צייץ ברשת החברתית שלו: "עלינו להתפלל לשלומו לאחר שנורה. בחור נהדר מכף רגל ועד ראש. שאלוהים יברך אותו". שר ההגנה האמריקני פיט הגסת' שלח תפילה עבור קירק: "הוא נוצרי, אמריקני ובן אדם יוצא דופן".

גם במערכת הפוליטית בישראל הגיבו לאירוע. ראש הממשלה בנימין נתניהו צייץ באנגלית: "אנו מתפללים עבור צ'ארלי קירק". יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה פרסם באנגלית: "תושבי ישראל מתפללים בעבור צ'ארלי קירק. מגן העולם החופשי".

צ'ארלי קירק (31) נחשב לפעיל פוליטי מהצד הימני של המפה הפוליטית. בהופעותיו הרבות הוא הגן על מדיניות ישראל ואף התעמת עם תומכי חמאס. פרט לכך הוא נחשב למפיץ ערכים שמרניים בקרב בני נוער וצעירים אמריקנים.