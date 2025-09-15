צעירים הותקפו ביוון ע"י פרו פלסטינים ונעצרו: "הם במצב נפשי רעוע"

זוג אחים שהותקף הוכנס למעצר לאחר שהותקף באתונה. אחות של הצעירים ובת זוג של אחד האחים סיפרו: "הם נעצרו בגלל שהתוקפים התלוננו נגדם"

שני ישראלים, אח ואחות, הותקפו על ידי מפגינים פרו-פלסטינים באתונה ונעצרו. עמית, אחות של של הצעירים שנעצרו וקורל, בת הזוג של האח שנעצר סיפרו היום (שני) בריאיון ל"כאן חדשות": "הם במצב נפשי רעוע, בתאים משותפים עם אסירים ואסירות".

קורל סיפרה כי ביוון החוק קובע כי: "ברגע שיש נגדך תלונה אז גם אתה נכנס למעצר. אז ברגע שבן הזוג שלי ואחותו הלכו להגיש תלונה גם התוקפים שלהם הגישו תלונה נגדם. זאת אומרת שיצא מצב שהם גם תקפו אותם והם גם האשימו אותם בתקיפה".

"ראינו אותם פשוט במצב נפשי רעוע לחלוטין", סיפרו עמית וקורל שהגיעו ליוון כדי לפגוש את קרוביהן שנעצרו, "אף אחד לא הביא להם אוכל ושתייה עד הרגע שהגענו לכאן. הם היו בתאים משותפים עם אסירים ואסירות שבמזל לא ידעו מאיזה מדינה הם, כי אז היה נוצר לינץ' נוסף בתא המעצר".

עקב התערבות קונסול ישראל השניים הועברו לתאים נפרדים: "בתאים לבד הם יכלו להרגיש קצת יותר ביטחון. אם אנחנו לא היינו דואגים להם לאוכל ומים, אז אף אחד לא ידאג להם", סיפרו קורל ועמית.