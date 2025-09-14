חשד לתקרית אנטישמית בוונציה, כחודש לאחר תקרית דומה: זוג בעל חזות חרדית הותקף בשבוע שעבר על-ידי שלושה אנשים ממוצא צפון-אפריקני בעת שטיילו בעיר התעלות - כך פורסם הבוקר (ראשון).

לפי דיווח באיטליה, התוקפים הטרידו את הזוג - הגבר אמריקני והאישה ישראלית - צעקו לעברם "Free Palestine", ואחד מהם שילח לעברם כלב רוטוויילר. כמו כן, נטען שאחד התוקפים סטר לזוג המותקף.

כל שלושת התוקפים נלכדו, שניים מתוכם קיבלו צו הרחקה והשלישי גורש. התקיפה זכתה לגינויים מאישים שונים בעיר, כולל ראש עיריית ונציה לואיג'י ברוגנארו: "התוקפנות שסבלו שני אזרחים אמריקנים בני דת יהודית היא מעשה חמור ובלתי מקובל, שאני מגנה בתקיפות מוחלטת".

"אנו אומרים 'לא' באופן נחרץ לכל התעוררות מחודשת של אנטישמיות, כמו גם לאסלאמופוביה. נבטיח תיאום הדוק עוד יותר בין כל כוחות הביטחון באזור, גם באמצעות שימוש ברשת מצלמות המעקב של העיר, כדי להבטיח את ההגנה המרבית לתושבים ולמבקרים", אמר לסיום.

כאמור, לפני כחודש אירעה תקרית דומה בעיר, במהלכה אישה חרדית בהיריון ובעלה הותקפה באכזריות על-ידי כנופיית גברים צעירים. הצעירים זרקו על הזוג בקבוק משקה, ירקו בפניו של הבעל, דחפו אותו ואז גנבו את הטלפון הנייד שלו. הם שיחררו כלב שנשך את בן הזוג כשהגן על אשתו, שיניו של הכלב קרעו את כיסו.

קטטה בין פלסטינים לישראלים ביוון, כל המעורבים נעצרו

אתמול התרחשה קטטה במרכז אתונה ביוון בין שלושה פלסטינים בשנות ה-20 לחייהם ושני ישראלים, בן 29 ובת 30. לפי דיווחים בתקשורת היוונית, הגבר הישראלי נפצע. כל המעורבים בקטטה נעצרו על-ידי המשטרה.