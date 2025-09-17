קנדה: "המתקפה של ישראל בעיר עזה מזעזעת"

משרד החוץ הקנדי פרסם הודעה חריפה נגד ישראל בעקבות תחילת המבצע לכיבוש העיר עזה: "על ישראל לדבוק במשפט הבין-לאומי”

משרד החוץ של קנדה פרסם הלילה (רביעי) הודעה המגנה את ישראל על המבצע לכיבוש העיר עזה. בהודעה נאמר כי "המתקפה של ישראל מזעזעת".

עוד נאמר כי הפעולות בהן נוקטת ישראל מחמירות את המשבר ההומניטרי ברצועה ומסכנות תא שחרור החטופים. בהודעת משרד החוץ באוטווה נקבע כי "על ישראל לדבוק במשפט הבין-לאומי".

בכך ממשיכה קנדה את הקו הביקורתי בו נקטה לאחר הניסיון של ישראל לחסל את ראשי חמאס בקטר. לאחר הפעולה הודיעה קנדה כי היא "בוחנת מחדש את מערכת היחסים עם ישראל".

ראש ממשלת קנדה מארק קרני גינה באופן אישי את התקיפה הישראלית על ראשי חמאס בדוחה ואמר כי "זהו מעשה בלתי מתקבל על הדעת".

קרני הוסיף כי התקיפה הישראלית "מעמידה בסכנה" את המשא ומתן להספקת אש ברצועת עזה.