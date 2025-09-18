כדי להוכיח שהיא אישה: נשיא צרפת ורעייתו יספקו "הוכחות מצולמות"

לאחר שהמשפיענית קנדיס אוונס טענה כי בריז'יט מקרון נולדה גבר, בני הזוג החליטו להגיש נגדה תביעת לשון הרע ולהציג ראיות מדעיות שיבססו את טענותיהם • עורכי הדין של אוונס ביקשו לדחות את התביעה, וההליך המשפטי עדיין נמצא בשלב מוקדם

נשיא צרפת עמנואל מקרון ורעייתו בריז'יט מתכננים לספק ראיות צילומיות לבית משפט בארצות הברית, שנועדו להוכיח כי הגברת הראשונה של צרפת היא אישה. כך דיווחו היום (חמישי) כלי תקשורת בבריטניה.

עורך דינם של בני הזוג אמר כי נשיא צרפת והגברת מקרון יגישו את המסמכים במסגרת תביעת לשון הרע נגד המשפיענית הימנית קנדיס אוונס, לאחר שהאחרונה טענה כי מקרון נולדה גבר. עורכי הדין של אוונס ביקשו לדחות את התביעה.

בראיון לפודקאסט "Fame Under Fire" של BBC, אמר עורך הדין של בני הזוג מקרון, טום קלייר, כי הגברת מקרון מצאה את הטענות "מטרידות מאוד" והן היו "הסחת דעת" לנשיא צרפת.

"אני לא רוצה לרמוז שזה גרם לו לאבד את הריכוז", אמר קלייר. "אבל כמו כל אדם שמנהל קריירה וחיים משפחתיים, כאשר המשפחה שלך תחת התקפה, זה גומר אותך. והוא לא חסין לזה רק בגלל שהוא נשיא מדינה".

קלייר אמר כי תהיה עדות "מומחים שיצאו עם ראיות מדעיות" ובעוד שהוא לא גילה בשלב זה את פרטי העדויות, הוא אמר כי בני הזוג מוכנים לטעון באופן מלא "גם באופן כללי וגם באופן ספציפי" כי ההאשמות שגויות.

"זה מאוד מטריד לחשוב שצריך ללכת ולהתמודד עם זה, להציג ראיות כאלו", אמר. "זה תהליך שהיא תצטרך לעבור בצורה מאוד פומבית. אבל היא מוכנה לעשות את זה. היא נחושה בהחלטה לעשות כל מה שצריך כדי לתקן את הרישום. אם זה חוסר הנוחות והכאב שהיא חשה מלהיחשף בצורה כזו וזו הדרך לתקן את הרישום ולסיים את זה, היא מוכנה ב-100% לשאת את הנטל הזה".