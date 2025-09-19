שורדת השבי נעמה לוי באו"ם: "יש חטופים שבשבילם הסיוט עוד לא הסתיים"

שורדת השבי נאמה הערב באירוע של האו"ם בניו יורק, והדגישה את הצורך הדחוף לשחרר את החטופים שנותרו בשבי חמאס • בנאומה, תיארה את התנאים הקשים בהם הוחזקה, את זיכרונותיה הקשים ואת תחושת חוסר האונים

שורדת השבי, התצפיתנית נעמה לוי, נאמה הערב (שישי) באירוע של האומות המאוחדות במסגרת העצרת הכללית, שנערך על ידי הארגון Hostage Aid Worldwide בניו יורק. בנאומה, תיארה תיארה את חוויותיה הקשות והדגישה את הצורך הדחוף לפעול לשחרור החטופים שנותרו בשבי חמאס.

לוי פתחה את דבריה בהתייחסות לסרטון בו תועדה בעת חטיפתה ב-7 באוקטובר. היא סיפרה כיצד נחטפה, הוסעה בג'יפ שחור, פצועה ומבוהלת, והוצגה לעיני המון זועם ושונא, בעוד ברקע נשמעו יריות וקריאות שמחה. "זה היה רק היום הראשון מתוך 477 ימים קשים", אמרה.

בהמשך, תיארה את התנאים הקשים בהם הוחזקה במהלך השבי, כולל מחסור במזון, מים וטיפול רפואי. "הייתי מבודדת, לפעמים לבדי, תחת פחד מתמיד שמא כל רגע יהיה הרגע האחרון שלי", אמרה.

שורדת השבי נעמה לוי באו"ם

לוי שיתפה בזיכרונות מפחידים, כמו הרגע שבו נאלצה לרוץ מבית לבית תחת אש, בזמן ששני המחבלים ששמרו עליה טענו את נשקיהם. היא תיארה את התנאים הקשים במנהרות בהן הוחזקה, את הצפיפות, חוסר האוויר והריח, ואת תחושת חוסר האונים.

"שמונה חודשים עברו מאז ששוחררתי מהגיהינום", אמרה לוי בנאומה. "אבל הידיעה שממש עכשיו, בכל רגע, יש עוד כל כך הרבה אנשים שנאבקים לשרוד עינויים בלתי נתפסים - היא בלתי נסבלת. בנים, אבות, אחים ואישה אחת שצריך להציל. משפחות וחברים מחכים לאהוביהם ונלחמים לסיים את ייסוריהם. כמו שאתם הייתם נלחמים אם זה היה קורה לאחד מאהוביכם. בגלל זה אני כאן היום, משתפת את הסיפור שלי אתכם. אני כאן כדי לזעוק בשמם, ממעמקי הגיהינום מהם קולם לא נשמע".

היא גם ציינה את חשיבות הדיפלומטיה וההסכמים שהובילו לשחרורה, והדגישה את הצורך במו"מ להחזרת כל החטופים הנותרים. "החיים לשיקום, והחללים לקבורה ראויה", אמרה. לוי סיימה את נאומה בקריאה למנהיגי העולם לפעול בצורה מיידית, ולהשיב את כל החטופים הביתה. "תפעלו עכשיו. תצילו את החיים החפים מפשע", סיכמה.